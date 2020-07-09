【新加坡大選】未來總理大熱王瑞杰　出身警隊曾任李光耀秘書

新加坡會在7月10日舉行國會大選投票，外界形容這次大選是「世代交替」，副總理兼財政部長王瑞杰作為第4代領導班子的核心人物，在這次大選的角色愈顯得重要，他更被外界視為總理李顯龍的未來接棒人。 王瑞杰出身寒微，憑努力苦讀擠身外國名牌大學，回國後擔任公職30多年，更得到已故開國總理李光耀青睞。新加坡《海峽時報》形容，王瑞杰「和藹卻不失剛毅」。

祖籍廣東潮州的王瑞杰現年59歲，他小時候家境並不寬裕，家裏養過雞及豬等禽畜。他所住的紅丘（Redhill）更是一個龍蛇混雜、幫派分子出沒的社區。王瑞杰出淤泥而不染，小學畢業後成功入讀當地名校萊佛士書院（Raffles Institution），當時他活躍各種課外活動。

《海峽時報》引述他一名舊同學指出，王瑞杰當時有個花名叫「Sweat」，是將他名字「Heng Swee Keat」當中的「Swee Keat」拼在一起，意即他個性勤奮又受同學愛戴。

王瑞杰：王瑞杰形像親民，圖為他5月31日探訪當地一間藝術學院遇到的年輕人。（ Heng Swee Keat Facebook）

出身警隊

王瑞杰1980年獲警察部隊提供的獎學金，負笈英國劍橋大學修讀經濟學。在出國念書前他從未坐過飛機。

他在大學結識了現任妻子章慧霓。二人學院緊鄰，年輕時都是影迷，常一起看電影。「每當有活動結束，我就可以送她回去。」章慧霓目前是國家文物局行政總裁，兩人婚後育有一子一女，不時在社交媒體曬恩愛。

王瑞杰1983年學成回國，其中有5年在刑事偵查部門工作，他亦先後在警隊擔任警方人力與行政局局長，以及裕廊警署署長等職務。

任李光耀私人秘書

他1993年遠赴美國哈佛大學進修，考獲公共行政碩士，回國後投身公務員行列，出任高等教育署署長。他亦先後在貿工部及貿易發展局（國際企業發展局前身）任職。

王瑞杰公職生涯中，最廣為人知的，就是在1997年至2000年間擔任內閣資政李光耀的首席私人秘書，自此他仕途一片順遂。王瑞杰在李光耀身邊獲益良多，不但能觀察李光耀與各國領袖互動，也見識到後者如何處理像1997年亞洲金融風暴等棘手難題。

李光耀形容他是其最佳私人秘書。不過，在著作《李光耀觀天下》（One Man's View of the World）一書中，李光耀就指這位「一流秘書」唯一個讓他遺憾的地方，就是他不夠高。

王瑞杰：王瑞杰曾在1997年至2000年間擔任內閣資政李光耀的首席私人秘書。圖為他5月23日召開會議。（Heng Swee Keat Facebook）

曾任金管局局長

王瑞傑在2005年至2011年間擔任新加坡金融管理局局長，期間曾經歷全球金融海嘯。他在李光耀身上學到的東西10年後派上用場，帶領金管局迅速制定有效的應對政策，維持貨幣穩定及銀行體系健全。

他亦因此在2011年獲《銀行家》雜誌（The Banker）頒予年度「亞太區最佳中央銀行行長」，同時在國內的支持度大增。同年，王瑞傑順利當選淡濱尼集選區（Tampines GRC）議員，並接任教育部長。在任教育部長期間，王瑞杰積極推動教育改革，並在2015年轉任財政部長至今。

王瑞杰：《海峽時報》專訪者形容，王瑞杰親切有禮。圖為他2018年出席新加坡國慶活動。（Heng Swee Keat Facebook）

仕途順遂

《海峽時報》2018年5月的專訪形容，王瑞杰做事當機立斷，為人親切有禮，說話輕聲細語又條理清晰、層次分明，並會用引人入勝的軼事敘說。

新加坡律政兼內政部長尚穆根（K Shanmugam）就指出，王瑞杰是一位謹慎又深思熟慮的人，在決定問題前會詢問他人意見，而且努力工作。前國會議員殷吉星（Inderjit Singh）就形容，王瑞杰表現謙卑又願意傾聽。

平民出身、高學歷、公職生涯履歷橫跨內政、金融及教育等界別，加上形象正面，王瑞傑一直被視為李顯龍熱門接班人選。新加坡執政人民行動黨（People's Action Party，PAP）2018年11月公布新一屆中央執行委員會的完整名單，王瑞杰出任第一助理秘書長。根據往例，李顯龍及前總理吳作棟接任總理時，亦曾為第一助理秘書長。

2019年4月，新加坡總理辦公室宣布改組內閣，王瑞杰升任副總理，同時意味新加坡第四代領導團隊接班人選成形。

曾中風昏迷多天

王瑞杰健康狀況一直備受關注。他2016年5月出席內閣會議時，因大腦動脈瘤引致急性中風倒地。休養3個月後復工，繼續在財政部工作。

外界認為王瑞傑親民的形象，加上處理金融方面的經驗，能助新加坡穩住經濟發展；而他擔任李光耀私人秘書的經驗，或能助他更好地周旋在中美兩個大國之間。