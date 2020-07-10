【新聞教室】最高法院駁回律師理據發還案件　特朗普真的敗訴了？

美國總統特朗普（Donald Trump）的財務紀錄一直成謎，也是唯一一位拒絕披露的美國現代總統。事件從國會糾纏到法院，最高法院7月9日作出裁決駁回特朗普一方的理據，斷定特朗普沒有豁免權。不過距離案件劃上句號似乎還有一段時間。

稅單爭奪戰從何而起？

最高法院的裁決牽涉兩宗案件，其中一宗是來自民主黨控制的眾議院。眾議院要求特朗普的銀行和會計師公開總統的貸款和財務紀錄，用來考慮未來有關洗黑錢等的立法。

另一宗案件則是來自曼哈頓地區檢察官，用於調查特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）向成人片女星支付「掩口費」的事件。

特朗普真的敗訴了？

從法律層面而言，特朗普輸了。法官以7比2拒絕特朗普取消檢方傳票的要求，也駁回特朗普一方聲稱擁有豁免權的說法。

從政治層面而言，特朗普卻贏了。特朗普目前的最大目標是爭取連任，裁決沒有要求特朗普即時交出資料，反而發還到較低級的法院處理，特朗普一方仍然可以提出新理據，敗訴也可以再上訴。簡單來說，特朗普無必要於選前公開資料，成功以「拖字訣」避開對選情的潛在影響。

稅單背後埋藏什麼秘密？

其實特朗普曾經承諾披露報稅表，先是於2012年，當時特朗普考慮參選總統。到了2015年宣布參選也曾作出同樣承諾，但後來以「正在接受審核」未有公開。他是1970年代以來首位無公開報稅表的美國總統。

報稅表之所以重要，乃是因為背後隱藏特朗普的秘密，例如名下貸款、投資和收益。透過報稅表，外界才有機會得知特朗普有沒有利用任何方法避稅。