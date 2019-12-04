禁公開稅單　特朗普再敗訴　法庭指示兩機構交出紀錄

美國聯邦上訴法庭12月3日裁定，兩間金融機構需按照眾議院發出的傳票，交出總統特朗普過去多年的財務紀錄，以調查他被指借助外國勢力，涉嫌干預美國總統選舉的事件，這意味特朗普企圖禁止其財務紀錄的上訴失敗。

繼美國地方法院早前判特朗普敗訴，第二巡迴上訴法院（2nd U.S. Circuit Court of Appeals）3日亦裁定，特朗普上訴失敗，並指示德意志銀行（Deutsche Bank）和美國信用卡發行商第一資本金融公司（Capital One Financial），需按照民主黨掌控的眾議院情報及金融服務委員會所發出的傳票，並向國會交出特朗普、其家族成員及家族公司的稅單文件資料。

眾議院委員會2019年4月向德銀及第一資本發出傳票，要求這兩間金融機構交出特朗普的納稅文件，特朗普其後上訴，成為美國40多年來首位不願主動公開稅收記錄的總統。

由3名法官組成裁判小組，當中2人由共和黨委任，另1人則由民主黨委任，他們以2比1票裁定特朗普敗訴。特朗普代表律師透露，正考慮向美國最高法院提出上訴。5月時，美國地區法庭已判決特朗普在案中敗訴。目前國會正調查特朗普被指借助外國勢力，涉嫌干預美國總統選舉，調查範圍包括洗黑錢活動。