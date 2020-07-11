【新加坡大選】反對派工人黨政治版圖擴大

新加坡國會大選7月11日凌晨公布結果，執政黨人民行動黨（People's Action Party）勝出，延續它自1965年新加坡立國以來的執政地位，但反對黨工人黨（Workers' Party）成功守住阿裕尼集選區與後港單選區，還拿下盛港集選區，共在93席國會中獲得10席。

執政人民行動黨在選舉過後，在國會93席中仍擁有絕大多數席位的83席。工人黨拿下10席，是這個政黨有史以來取得大最多席次的一次。

人民行動黨在是次大選中得票率達61.24%，低於2015年大選的69.86%。2015年新加坡國會總席次為89席，執政與在野黨分別取得86及3席。

新加坡大選共劃設14個單選區、6個4人集選區、11個5人集選區，朝野包括11個政黨在內共有192名候選人競逐93席。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，確保國會有少數種族代表。

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人民行動黨的選舉結果未如理想，它想嘗試取回阿裕尼集選區與後港單選區，但均告失利，更丟失盛港集選區。總理李顯龍亦稱對於盛港集選區的結果感到失望。2011年大選前，阿裕尼集選區與後港單選區議員都是人民行動黨黨員。

經過今次大選後，在國會獲得席位的工人黨候選人包括後港單選區的陳立峰；阿裕尼集選區的黨魁畢丹星（Pritam Singh）、主席林瑞蓮（Sylvia Lim）、副主席Muhamad Faisal bin Abdul Manap、嚴燕松（Gerald Giam）與貝里安（Leon Perera）；盛港集選區為何廷儒（He Ting Ru）、蔡慶威（Louis Chua Kheng Wee）、辣玉莎（Raeesah Khan）與林志蔚（Jamus Lim）。