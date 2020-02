聯合國2月16日表示,非州國家喀麥隆(Cameroon)英語地區發生屠殺慘案,遇害的22名村民中有14名是兒童。

喀麥隆2月14日發生屠殺案,圖為該國西北省一間民居。(AFP)

聯合國人道主義事務協調廳(OCHA)地方官員努南(James Nunan)告訴法國媒體,有一群武裝男子於14日血洗西北省Ntumbo村莊。努南指,死者包括一名孕婦和14名兒童。這些孩童分別11女3男,當中9人不足5歲。

努南在OCHA負責的地區是喀麥隆的西北省和西南省,即西非最大英語圈。當地的分裂分子對抗中央政府已有3年。

喀麥隆復興運動黨(The Movement for the Rebirth of Cameroon)是國內兩大在野黨之一。該黨在一份聲明中稱:「這些罪行主要歸咎於獨裁政權以及安全和國防部隊的最高領袖。」