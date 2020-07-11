【港版國安法】美國警告在華公民　遭任意拘留風險增加

美國國務院7月11日警告在華公民，他們被中國執法人員任意拘留的風險已增。美方提醒美國公民被捕後有機會被長時間拘留，甚至不能與美方使館職員接觸。

美國國務院向身在中國的公民發電郵，內文寫道：「美國公民或會因其被指干犯的罪行而遭拘留，無法獲得領事服務或相關資訊。」（U.S. citizens may be detained without access to U.S. consular services or information about their alleged crime.）此外電郵內文亦補充說，美國公民或因國家安全理由而面對「經久的盤問以及長期的拘留」（U.S. citizens may face "prolonged interrogations and extended detention" for reasons related to state security.）

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電郵亦指出，美國公民發放批評中國政府的私人電子訊息，有可能會被保安人員拘捕及／或驅逐。（"Security personnel may detain and/or deport U.S. citizens for sending private electronic messages critical of the Chinese government."）但文中沒有舉出特定例子。國務院亦沒有說是什麼導致當局須發出這個警告。

美國國務院發出警告，正值新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、「港版國安法」以及中國被指在新彊侵犯人權等議題導致中美關係更趨緊張之際。

路透社在7月11日的報道中指出，因已來到周六的辦公時間之外，暫時未能聯絡到中國外交部要求置評。