【港版國安法】美國警告在華公民　遭任意拘留風險增加

美國國務院7月11日警告在華公民,他們被中國執法人員任意拘留的風險已增。美方提醒美國公民被捕後有機會被長時間拘留,甚至不能與美方使館職員接觸。

美國國務院向身在中國的公民發電郵,內文寫道:「美國公民或會因其被指干犯的罪行而遭拘留,無法獲得領事服務或相關資訊。」(U.S. citizens may be detained without access to U.S. consular services or information about their alleged crime.)此外電郵內文亦補充說,美國公民或因國家安全理由而面對「經久的盤問以及長期的拘留」(U.S. citizens may face "prolonged interrogations and extended detention" for reasons related to state security.)

電郵亦指出,美國公民發放批評中國政府的私人電子訊息,有可能會被保安人員拘捕及/或驅逐。("Security personnel may detain and/or deport U.S. citizens for sending private electronic messages critical of the Chinese government.")但文中沒有舉出特定例子。國務院亦沒有說是什麼導致當局須發出這個警告。

美國國務院發出警告,正值新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情、「港版國安法」以及中國被指在新彊侵犯人權等議題導致中美關係更趨緊張之際。

路透社在7月11日的報道中指出,因已來到周六的辦公時間之外,暫時未能聯絡到中國外交部要求置評。