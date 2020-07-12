傳華為約見約翰遜　要求延遲移除5G設備的限期

英國《每日電訊報》（Telegraph）7月10日報道，英國政府準備設下期限，在2025年前移除當地5G網絡中由中國電訊企業華為提供的設備。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）7月12日報道指，華為已約見英國首相約翰遜（Boris Johnson），要求英國政府延遲移除華為設備的限期。

報道稱，華為要求英國政府將限期延遲至2025年6月之後。有傳華為希望英國在2024年大選前也不要移除其設備，而新政府上台後，或有望推翻現屆政府要移除華為設備的決定。華為會保證用於2G、3G及4G網絡的設備會維持運作。

英國政府1月限制華為只可參與當地5G網絡的其中35%工程，而且禁止觸及網絡內最敏感的部分。約翰遜的發言人10日表示，國家網絡安全中心（NCSC）仍在審視華為問題。中國駐英國大使劉曉明上周警告，排除華為就是向中國商界發出非常差的訊息。

惟《每日電訊報》的報道稱，英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）準備在14日到國會談及華為問題，並指官員希望在5年內移除華為的設備；執政保守黨議員曾向約翰遜施壓，要求將移除進程提前至2023年完成。