【港版國安法】美媒：美國顧慮自身影響　對華制裁選項有限

美國傳媒7月12日引述知情人士透露，針對中國實施「港版國安法」，美國政府官員將於本周初再次開會，可能會宣布制裁或其他措施。

據美國《華爾街日報》7月12日報道，美國政府官員正考慮就中國最近實施的「港版國安法」，推動對中國進行懲罰，但香港的全球金融中心地位，限制了華盛頓可用的有效手段。

報道引述美國官員與分析家稱，如美國對香港金融體系採取重大行動，可能會打擊美國、西方和香港的公司和消費者。

這些人士稱，如果針對中國官員實施更有針對性的制裁，以及對香港產品採取有針對性的貿易措施，將不會對北京將香港融入到內地政治與安全系統的做法產生什麼影響。

知情人士透露，特朗普（Donald Trump）政府高官7月9日在白宮舉行的會議上討論了香港問題。官員們將在本周早些時候重新開會，可能會宣布制裁或其他措施。

兩名參與了討論的知情人士稱，美國國務院的一些官員討論了採取措施破壞香港與美元掛勾的聯繫匯率制度，從而削弱香港作為全球頂級金融中心的地位的可能性。

但是特朗普政府一位高官稱，針對香港貨幣採取措施被排除在正在考慮的措施之外，至少在短期內是這樣。而且，許多美國經濟官員將反對在全球經濟因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行而低迷之際，實施新的重大金融制裁。

美國國務院拒絕就對香港的經濟政策發表評論。白宮拒絕置評。