【新冠肺炎】美國醫療總監改口　敦促民眾在公共場合戴口罩

美國醫療總監亞當斯（Jerome Adams）7月12日接受訪問時表示，政府嘗試糾正此前指引中，不一定要戴口罩的講法。

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亞當斯接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》（Face the Nation）節目訪問時指出，他3月時與其他政府官員建議無需戴口罩，是因為在科學知識判斷下，認為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）無徵狀患者傳染他人的機會不大，同時醫院個人防護裝備亦面臨嚴重短缺。

亞當斯強調遵循科學知識，當他們知道更多相關資訊時就會改變建議。他表示，如今對病毒及其傳播方式有更好理解，並敦促民眾在公共場合戴口罩。他認為，若大批民眾能戴口罩，並保持社交距離，可以減慢傳播速度。

他又認為，雖然美國多州的確診病例激增，但與疫情爆發初期相比，美國已能更好應對病毒傳播，口罩、手套及呼吸機等資源亦相對充足。

新冠肺炎主要傳播途徑是呼吸道飛沫，亦可通過接觸傳播，很多專家都建議民眾戴口罩防疫。曾多次公開表明不會戴口罩的美國總統特朗普（Donald Trump），11日到訪美國的軍醫院時終於首次在鏡頭前戴口罩。

他9日接受霍士新聞（Fox News）訪問就時，稱「如果戴口罩令你感舒服，戴口罩是好事」，並認為在醫院中戴口罩是非常合適的事情，強調對戴口罩沒有問題。