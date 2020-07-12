特朗普由不肯到肯戴口罩的101天　華府決策拖沓以美國人命付代價

美國總統特朗普（Donald Trump）自該國出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來，對於防疫措施往往表現出遲疑甚至抗拒的態度。他終於在7月12日訪問軍醫院時公開戴上口罩，看來一直苦勸他聽話的幕僚，總算可以放下一塊心頭大石。香港01整理相關資訊，回顧他在101天之間的態度如何轉變，以及從中看看白宮與華府是如何處理是否宣傳戴口罩防疫這件事。

特朗普曾多次公開表明不會戴口罩，在他終於「戴罩」亮相之際，美國有線新聞網絡（CNN）7月10日在報道中引述一名總統顧問透露，幕僚努力了超過一周，當中涉及「很多談判」以及「多次懇求」。他們呼籲特朗普在訪問軍醫院時戴上口罩，為支持者做榜樣。

他由不戴口罩到終於照辦的歷程，某程度上也可反映美國推出抗疫措施時的猶豫以及欠缺效率，倘非如此，美國的染疫及死亡人數，應該不會這麼多。

特朗普首次在鏡頭前戴口罩，網民熱烈討論此事。有人感嘆特朗普在過了4個多月、直到已有13.4萬美國人病死，才終於戴上口罩。

Just remember it took @realDonaldTrump over 4 months and 134K deaths for the unstable moron to start wearing a mask. #TrumpIsAnIdiot #WearADamnedMask #TrumpIsUnfitForOffice #RemoveTrumpNow — Sue #DefundThePolice #GeneralStrike 🔥💙🌹 (@ProgressiveG2) July 11, 2020

有網民表示：「遲做總比不做好。」此人似乎因特朗普終於肯戴口罩而感到欣慰。

Better late than never. — Zigmeister (@_Zigmeister_) July 12, 2020

有人批評特朗普：「蠢人最後做了有智慧的人一開始就在做的事。」

The fool does in the end what the the wise does from the beginning — Akinmade (@Kinzuah) July 11, 2020

有民眾甚至直斥：「他（特朗普）應用紙袋套住頭部，要為沒有保護軍隊而感到羞恥。」

He should a paper bag over his head ... Shame for not protecting the military — Cidalia Borges (@borges_cidalia) July 11, 2020

最近兩個月「轉軚」

美國在2020年1月21日宣布出現第一個確診個案，然而特朗普在一直沒有戴口罩，他唯一一次被美國媒體拍到「口罩look」是5月21日在密歇根州（Michigan）參觀福特汽車（Ford Motor Co.）工廠時。他說自己在廠內其實曾經戴上，但不想媒體因看到他戴口罩而開心，所以拒絕在公開場合戴上。

特朗普拒絕這麼做，他本人以及白宮的解釋也是相當「多樣化」，包括白宮曾說他會定期接受檢測，有接觸他的人也會，所以他不需要戴。《華爾街日報》6月19日刊登的他的訪問，這位總統說甚至說，人們戴口罩是為了令他生氣。

情況來到7月初，特朗普態度轉變，他在霍士新聞接受採訪時稱他「完全支持佩戴口罩」（I'm all for masks）。他稱對於在公眾場合戴口罩沒有問題，看來也會喜歡自己戴上它的樣子。他在訪問中還說，戴上口罩的他會如電影角色「獨行俠」（Lone Ranger）一般。這個角色來自2013年在美國上映的同名電影，故事設定發生在美國舊西部時代，「獨行俠」與美洲原住民拍檔Tonto一同伸張正義。

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4月表明不戴口罩

美國疾病控制和預防中心（CDC）是在4月3日建議人們戴口罩，或是以面部遮擋物（cloth face coverings）遮蓋口部。但特朗普當時向記者說，「我不認為我會這麼做。在與總統、首相、獨裁者、國王及王后問好時——我不認為這樣是好。」

特朗普在4月15日稱該國疫情高峰已過，但來到4月30日，全國已有62,557人死於新冠肺炎，死亡人數比越戰（58,209人）更多。而逾3個月後的7月12日，美國染疫死亡人數已增至134,830 。

這段期間發生的事，也反映特朗普政府在呼籲人們戴口罩這麼簡單的事情上，表現相當拖沓。

華府政策慢幾拍

CDC於4月3日發聲明，這個建議可以說是政策的一大轉變，部門此前稱，沒有生病的人沒有必要戴口罩。

美國在4月初成全球唯一一個病例突破20萬的國家，國內疫情在惡化。但美國副總統彭斯（Mike Pence）4月1日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，CDC正在討論，會在適當時候將相關建議上呈總統。

美國在3月已估計全國將有10萬至24萬人死於新型冠狀病毒肺炎疫情。特朗普3月31日出席記者會被問到民眾是否應該戴口罩減慢病毒傳播，他回應指可以用圍巾代替。他說，由於不想人們與醫院爭奪口罩，國家過敏症和傳染病研究所主任福西（Anthony Fauci）向總統建議不要鼓勵廣泛使用口罩。

雖說美國是否鼓勵民眾多戴口罩，有實際上的考量，然而從上述一些事件看來，白宮決策欠缺效率，加上特朗普一再對戴口罩表現出否定與抗拒的態度，某程度上確實導致這基本的防疫工具得不到應有的宣傳，令人們在這方面的抗疫意識低落。不得不悲哀地說，美國因特朗普「呼籲」而誤飲用消毒劑、囤購及服用抗瘧藥者大有人在，而如果總統早一點以身作則、不論何時何地都戴上口罩，美國染疫與病死人數或許不會那麼多，也正如網民所說，不用13.4萬美國人以性命付出代價。