美國發表南海聲明態度強硬　外媒：標誌華府政策出現重大轉變

美國7月13日發表措辭強硬的南海聲明否認北京對南海的主權主張，引發外媒極大關注。外媒指出，這標誌着美國不同於以往在南海爭端中不選邊站隊的做法，此舉可能進一步惡化中美之間緊張的關係。

中美關係緊張加劇

英國路透社7月13日在題為《美國拒絕中國對南海的資源主張，加劇緊張局勢》的報道中稱，美國13日否認了中國對南海大部分海域的主權主張，此舉可能會進一步惡化這兩個世界最大經濟體之間的緊張關係。

報道稱，美國長期以來反對中國對南海領土主權的主張，定期派遣軍艦通過這條具有戰略意義的航道，以展示那裏的航行自由。美方13日發表的聲明顯示出更強硬的語調。

美國彭博社在題為《美國譴責中國對南海的主權主張是非法的》的報道中稱，雖然美國這一決定的直接影響尚不清楚，但這加劇了中美兩國從貿易到網絡安全等問題上的衝突。

美國《華爾街日報》在題為《美國拒絕了中國在南海的大部分領海主張》的報道中稱，華盛頓在南海爭端上的新立場可能會加劇與北京在貿易、技術競爭、「港版國安法」、新疆再教育營等問題上的衝突。

華盛頓立場發生轉變

彭博社稱，美國宣布對中國南海主張的正式反對，這是對中國政府在這片戰略海域宣示控制權的一次不同尋常的直接挑戰。這是美國首次正式拒絕中國提出的具體主張。

過去，美國主要局限於呼籲確保這條對全球貿易航線至關重要的爭議航道的「航行自由」，而沒有對具體的主權主張表明立場。

《華爾街日報》稱，蓬佩奧說，中國不會被允許將這片具有戰略意義的海域視為其「海上帝國」，這是對北京直接且更具象徵性的挑戰。

《華爾街日報》指出，這一聲明標誌着美國不同於以往在南中國海海上爭端中不選邊站隊的做法。

美國下一步如何行動？

《華爾街日報》指出，這一政策轉變的實際影響目前尚不清楚，但它可能預示着美國將加大努力，通過軍事、外交或法律手段挑戰中國的主權主張。

路透社報道，該地區的分析人士說，看看其他國家是否會採取與美國類似的立場將是至關重要的，如果說有什麼不同的話，那就是華盛頓可能會採取行動，強化自己的立場，阻止北京製造「海上事實」來支持自己的主張。