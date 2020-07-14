大韓航空前會長夫人李明姬襲擊罪成緩刑3年　曾打罵9名員工擲花盆

韓國大韓航空（Korean Air）前會長趙亮鎬的妻子李明姬去年初被揭襲擊及言語攻擊9名在其寓所工作的員工。首爾中央地方法院刑事合議庭7月14日判李明姬習慣襲擊他人等罪名成立，判刑兩年、緩刑3年。

曾向保安擲剪刀及花盆

李明姬亦被判80小時社會服務令。法官考慮到李明姬認罪，又與所有受害者達成協議；受害者均不尋求重判李明姬，於是作出此裁決。李明姬被控在2011年11月至2018年4月期間打罵9名員工，包括22次襲擊或言語攻擊，受害者有外傭、保安及司機等。她被指曾向保安擲剪刀及花盆、用腳踢司機及辱罵外傭。

2019年有一段2015年的錄音檔流出，錄下李明姬喝斥家中外傭的情況。她當時對外傭說：「就是要殺了你」、「去死吧，妳這個乞丐般的傢伙！」，甚至要對方下跪道歉，過程長達15分鐘。因為該錄音檔太多髒話，電視台經大量消音後才播出。

2019年法庭開庭時，檢察官在庭上將李明姬的罪行宣讀出來時，更因為髒話過多、不堪入耳，被法官要求「適可而止」。當時李明姬否認自己欺凌員工，指自己個性「嚴格」，不只對自己，也會嚴格要求一起工作的人。她稱自己遇到輔佐丈夫以及婆媳問題帶來的壓力，才會「偶然失控」。