白宮國安顧問：愈來愈多國家醒覺華為威脅

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）7月15日表示，愈來愈多國家意識到，使用中國電訊設備商華為的流動科技構成私隱威脅，未來或排除華為參與5G網絡建設。

奧布萊恩7月13日抵達巴黎，與法國、德國、意大利、荷蘭和英國官員展開為期三天的會談。他於會後表示，歐洲已經醒覺到中國帶來的威脅，並指西方國家忙於抗疫時，中國最近數周對香港和印度採取激進行動。

美國不斷施壓，歐洲其他國家也只是有限度地限制使用華為5G設備，有些國家甚至拒絕封殺華為，部份原因是擔心惹惱中國這個經濟強權。

奧布萊恩說，試想像中國這樣的國家，一旦掌握全球各地的一切，他們會如何干預各國選舉。他重申握有「強而有力證據」，顯示華為和中國共產黨有關聯，「我們已經將相關證據分享給夥伴國家」。

奧布萊恩說：「我不想說出我們最近能提供的一些科技資訊。」被問到有關資訊是否和英國的決定有關，他回答：「我認為是這樣。」他說：「我們關切的是，5G設備很難分得出核心和周邊的差別界線，英國本來已經進行界定工作，如今英國決定，必須徹底排除華為。」

澳洲、新西蘭和印度等其他國家已經對華為採取強硬態度；法國和意大利則宣布在建設5G網路時，對相關設備嚴格設限。奧布萊恩說：「我不認為法國和意大利會使用很多華為設備來建設5G網路。」

他表示：「我們還得看看其他國家的態度……我們能提供交換的東西不多，因為我們不是想將美國電訊設備賣給其他國家……但我們所做所為得到的回報，就是知道可以信賴我們的夥伴，彼此可以交換情報和技術。」