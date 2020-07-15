【香港自治法】日本學者：美與盟友倘協調回應中國會構成重大挑戰

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日召開時長近一小時新聞發布會，宣布簽署《香港自治法》（The Hong Kong Autonomy Act）以及行政令，終止香港在美國法律下的特殊地位，懲罰中國對香港的「壓迫行動」。

特朗普7月14日在華盛頓白宮玫瑰花園舉行新聞發佈會，宣布簽署通過《香港自治法》，取消香港特殊地位和待遇，懲罰中國施行「港版國安法」。（AP）

哪位盟友力挺美國最快？最新消息指，英國將前往南海，對峙中國。英國《泰晤士報》（Times）當地時間7月14日引述英國國防部消息人士透露，英國海軍2021年初部署「伊利莎伯女王號」（HMS Queen Elizabeth）航母前往南海。

此外，英國文化大臣道登（Oliver Dowden）7月14日宣布，英國已決定停止在5G建設中使用中國華為的設備。

美國有線電視新聞網（CNN）認為，英國禁用華為5G產品是特朗普政府的重大勝利，美、澳、日也禁用華為，或計劃淘汰它。這些不一定是他們聯合決定的，但它們彼此密切注視另一國的決定，然後在一些情況下跟隨其後。

CNN引述英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國與國際政治學助理教授小林由佳評價他們對華為頒禁，是另一個展示他們就中國議題團結的例子。她說：「如他們現在已協調起來，將會對中國構成嚴重挑戰。」

2017年8月16日，英國皇家海軍最大戰艦「伊利沙伯女王」號航母完成首次航行，抵達樸次茅斯海軍基地（HMNB Portsmouth）。（Reuters）

CNN發表題為US allies once seemed cowed by China. Now they're responding with rare coordination（暫譯：《美國盟友曾被中國嚇到，現在他們以罕見的協調來回應》）的文章分析說，雖然北京習慣小規模外交衝突，但情況變了——一些國家過去只輕聲譴責中國，現在聲音變強，行動更大膽。他們顯然是在協調對華的回應，想通過讓愈多國家站在一起呈現力量。

他們的協調最明顯的呈現，在於他們就中國在港實施「港版國安法」的有力反應。

比如情報共享五眼聯盟（Five Eyes），其中四國美國、英國、澳洲和加拿大迅速發表聯合聲明，譴責中國通過「港版國安法」，共同捍衛香港這座「自由堡壘」，這是它們罕有地公開展示其團結一致。

唯有新西蘭選擇不參與聯盟其他成員國、發表上述聯合聲明。

CNN引述小林由佳評價稱：「如果您看到一些國家正在超前聯合國，而國會議員現在正在超越國界來建立對抗中國的統一戰線，我從來沒有見過這樣的事情。那是挺了不起的」，「很多國家過去對中國是肯通融，但現在不再那麼肯通融了。」

德國之聲7月15日引述的分析人士認為，美國反制「港版國安法」、結束香港特殊經濟地位，對美國來說可能是一把雙面刃。分析人士稱，香港特殊待遇完全終止，可能會被證明是「自欺欺人」，因為美國從香港的商業友好條件中受益良多。根據美國商務部人口普查局的數據，2019年美國從香港獲得的貿易順差最多，達261億美元。2018年則高達311億美元。

中國外交部7月15日發聲明譴責：「美方法案惡意詆譭香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。」