【香港自治法】日本學者：美與盟友倘協調回應中國會構成重大挑戰

美國總統特朗普(Donald Trump)7月14日召開時長近一小時新聞發布會,宣布簽署《香港自治法》(The Hong Kong Autonomy Act)以及行政令,終止香港在美國法律下的特殊地位,懲罰中國對香港的「壓迫行動」。

特朗普7月14日在華盛頓白宮玫瑰花園舉行新聞發佈會,宣布簽署通過《香港自治法》,取消香港特殊地位和待遇,懲罰中國施行「港版國安法」。(AP)

哪位盟友力挺美國最快?最新消息指,英國將前往南海,對峙中國。英國《泰晤士報》(Times)當地時間7月14日引述英國國防部消息人士透露,英國海軍2021年初部署「伊利莎伯女王號」(HMS Queen Elizabeth)航母前往南海。

此外,英國文化大臣道登(Oliver Dowden)7月14日宣布,英國已決定停止在5G建設中使用中國華為的設備。

美國有線電視新聞網(CNN)認為,英國禁用華為5G產品是特朗普政府的重大勝利,美、澳、日也禁用華為,或計劃淘汰它。這些不一定是他們聯合決定的,但它們彼此密切注視另一國的決定,然後在一些情況下跟隨其後。

CNN引述英國倫敦大學亞非學院(SOAS)中國與國際政治學助理教授小林由佳評價他們對華為頒禁,是另一個展示他們就中國議題團結的例子。她說:「如他們現在已協調起來,將會對中國構成嚴重挑戰。」

2017年8月16日,英國皇家海軍最大戰艦「伊利沙伯女王」號航母完成首次航行,抵達樸次茅斯海軍基地(HMNB Portsmouth)。(Reuters)

CNN發表題為US allies once seemed cowed by China. Now they're responding with rare coordination(暫譯:《美國盟友曾被中國嚇到,現在他們以罕見的協調來回應》)的文章分析說,雖然北京習慣小規模外交衝突,但情況變了——一些國家過去只輕聲譴責中國,現在聲音變強,行動更大膽。他們顯然是在協調對華的回應,想通過讓愈多國家站在一起呈現力量。

他們的協調最明顯的呈現,在於他們就中國在港實施「港版國安法」的有力反應。

比如情報共享五眼聯盟(Five Eyes),其中四國美國、英國、澳洲和加拿大迅速發表聯合聲明,譴責中國通過「港版國安法」,共同捍衛香港這座「自由堡壘」,這是它們罕有地公開展示其團結一致。

唯有新西蘭選擇不參與聯盟其他成員國、發表上述聯合聲明。

CNN引述小林由佳評價稱:「如果您看到一些國家正在超前聯合國,而國會議員現在正在超越國界來建立對抗中國的統一戰線,我從來沒有見過這樣的事情。那是挺了不起的」,「很多國家過去對中國是肯通融,但現在不再那麼肯通融了。」

德國之聲7月15日引述的分析人士認為,美國反制「港版國安法」、結束香港特殊經濟地位,對美國來說可能是一把雙面刃。分析人士稱,香港特殊待遇完全終止,可能會被證明是「自欺欺人」,因為美國從香港的商業友好條件中受益良多。根據美國商務部人口普查局的數據,2019年美國從香港獲得的貿易順差最多,達261億美元。2018年則高達311億美元。

中國外交部7月15日發聲明譴責:「美方法案惡意詆譭香港國家安全立法,威脅對中方實施制裁,嚴重違反國際法和國際關係基本準則,是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對,予以強烈譴責。中方將做出必要反應,對美方相關人員和實體實施制裁。」