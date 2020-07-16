【港版國安法】促使駐港西方媒體　考慮必要時遷走員工

美媒7月16日報道，數十年來香港的新聞自由令讓這個城市成為報道亞洲新聞的西方媒體機構的一個樞紐。但中國實施的「港版國安法」正促使很多機構就香港作為記者天堂的地位重新考慮。

《華爾街日報》16日引述知情人士稱，其他全球性新聞機構也在就類似的舉動考慮，有些機構正制定應變計劃，以便必要時遷往區內其他地方。最近數月一些外國記者在香港的工作簽證發放發生問題，對一些新聞機構的運作造成困難。而以往這些簽證的發放只是例行公事。

該報引述知情人士稱，包括《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在內的其他新聞機構在「港版國安法」實施後，已在權衡必要時將員工調往其他辦事處的可能。

持有《華爾街日報》道瓊斯公司（Dow Jones & Co.）一位發言人稱，公司正在評估香港情況，但仍致力於區內報道。

《紐時》部分員工遷首爾工作

《紐約時報》7月14日宣布因擔憂「港區國安法」對報業做成不利影響，決定把香港的數碼新聞業務轉移至韓國首爾，將在未來一年時間把專注數碼業務的記者撤走，佔整體香港員工的三分之一。

對於外國媒體而言，香港媒體對其駐外記者亦變得不友善。《紐約時報》在7月14日的報道中指出其資深中國記者儲百亮（Chris Buckley）上周不獲香港政府續期工作簽證，又稱港府未有解釋原因。

《紐約時報》一些在香港的員工已經在獲取工作簽證方面遇到困難，這種困難在中國稀鬆平常，但在香港，以前則是鮮少出現的問題。報道認為，隨着中國收緊控制，香港會進入新時代，該報的編輯們認為，需要另覓一個地方作為營運基地。