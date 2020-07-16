《紐約時報》記者儲百亮不獲香港政府續批工作簽證　未獲解釋原因

《紐約時報》繼7月14日宣布會把約三分一的香港員工撤走轉至韓國首爾後，該集團再指出，《紐約時報》資深中國記者儲百亮（Chris Buckley）上周不獲香港政府續期工作簽證，又稱港府未有解釋原因。 國際組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）發聲明表示，香港政府此舉違反向港人給予新聞自由的基本承諾，促請香港政府改變決定。

紐時：港府沒有提供解釋

《紐約時報》的報道稱，香港政府拒絕為儲百亮的工作簽證續期，並沒有提供解釋。現年52歲的儲百亮本來是駐華記者，2012年加入該報，曾發表涉及新疆維吾爾族、新冠肺炎疫情等議題的報道，疫情期間曾到武漢採訪。今年5月，中國政府拒絕為他的記者簽證續期後，他離開北京。

🔻儲百亮5月時未獲中國政府續期記者簽證，當時在5月8日離開北京，並在Twitter發表帖文🔻

Goodbye China — for now. My time here is ending after 24 years. I am filled with sadness at leaving, and gratitude for family and friends who have made this country my life as well as my work. I look forward to resuming reporting soon, and also to the day when we can return. pic.twitter.com/BZLoLEG2jv — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) May 8, 2020

報道稱，《紐約時報》一些在香港的員工已經在獲取工作簽證方面遇到困難，這種困難在中國稀鬆平常，但在香港，以前則是鮮少出現的問題。報道認為，隨着中國收緊控制，香港會進入新時代，該報的編輯們認為，需要另覓一個地方作為營運基地。

保護記者委員會促港府改變決定

國際組織保護記者委員會在7月15日發聲明表示，香港政府此舉違反向港人給予新聞自由的基本承諾，破壞對香港成功來說極為重要的信息自由流通，促請香港政府改變決定。

CPJ urges #HongKong immigration authorities to reverse the decision to deny a work permit to @nytimes correspondent @ChuBailiang.



The decision "undermines the free flow of information critical to Hong Kong’s success," said @CPJAsia's @StevenBButler.https://t.co/UAA1iiLTD4 — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) July 15, 2020

《紐時》之前在7月14日報道，因擔憂「港區國安法」對報業做成不利影響，決定把香港的數碼新聞業務轉移至韓國首爾，將在未來一年時間把專注數碼業務的記者撤走，佔整體香港員工的三分之一，餘下的記者將繼續就香港以及鄰近地區作報道。

至於中國外交部發言人華春瑩在7月15日回應《紐時》撤走部分員工一事上稱，不評論外國媒體的內部安排，她重申《港區國安法》規定嚴重危害國家安全的四種犯罪行為，懲治的是極少數，保護的是絕大多數，她又稱廣大香港市民各項權益，包括外國媒體在內的外國機構和人員，依法享有各項權益不受任何影響。