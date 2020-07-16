美國國家實驗室核泄漏　中國外交部回應

美國是世界核武器最大擁有國，在發展更先進核武器道路上，步伐很快，很多人為此做貢獻、擔風險。北京提醒華盛頓，為全球戰略安全做些實事和好事。

中國外交部發言人華春瑩北京時間7月16日舉行例行記者會。

記者提問說：「據報道，近日，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory，LANL）發生核泄漏事故，導致工作人員受到鈈氧化物粉末的污染。同時，美國正尋求急速提升該實驗室核武器生產能力，確保在2030年前具備年產30枚核武器彈芯的能力。請問中方對此有何評論？」

華春瑩回應說：「我也看到了有關報道。美國作為擁有世界上最大核武庫的國家，仍然在大力推進核武器現代化，研發新型核武器，謀求絕對戰略安全優勢。美國在核武器領域『大幹快上』，既破壞全球戰略穩定，也增加核安全隱患。『憂思科學家聯盟』（Union of Concerned Scientists）的專家也表達關切。美方應切實履行核裁軍特殊、優先責任，為促進全球戰略安全做些實事和好事。」

中國外交部發言人華春瑩2020年4月2日主持記者會。（Reuters）

美國新墨西哥州最大的報紙《阿爾伯克基日報》（Albuquerque Journal）7月7日消息說，主導洛斯阿拉莫斯實驗室的國家安全部門已開始調查15名職員接觸到鈈-238氧化物粉末事故，這是一種用於發動機的、強大的熱力原料。LANL通報說，事件在6月8日發生，有人違反規定，沒有佩戴手套。