美國司法部長批評迪士尼及大型科企　指過分討好中國

美國司法部長巴爾（William Barr）7月16日批評迪士尼等荷里活企業、以及蘋果公司及微軟（Microsoft）等科技巨頭，指這些公司的行動過分討好中國。

巴爾在密歇根州福特博物館（Gerald R. Ford Presidential Museum）發言，指Google、微軟、雅虎（Yahoo）和蘋果都一直願意與中共合作，並指荷里活恆常地受壓，為了向中共讓步而自我審查作品。

他認為，如果華特迪士尼（Walt Disney）發現一手創立的公司將來與外國獨裁政權合作，肯定會感到非常沮喪。巴爾亦稱，美國的大型科技企業為了業績和收入，甘願成為中國影響力的棋子，從而可以在當地市場分一杯羹。

巴爾批評迪士尼等企業為了討好中國而自我審查，圖為上海迪士尼樂園。（Reuters）

巴爾指出，如果蘋果公司阻止中國當局的滲透，其產品就不會在中國出售。他提到，北京實施《港版國安法》後，Facebook、Google、Twitter、和LinkedIn宣布暫停提取用戶要求，巴爾指如果這些公司聯手，就可以成為其他美國企業的榜樣，阻止中共的獨裁統治。

蘋果公司拒絕回應巴爾的言論，迪士尼等公司及中國駐華盛頓大使館則暫時未有回應。