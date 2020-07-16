美國駐華大使稱香港不再擁有足夠自治　促中方恢復香港自由權

中美關係繼續惡化，隨着美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《香港自治法》，中國外交部副部長鄭澤光7月15日傳召美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）提出嚴正交涉。美國駐華大使館之後在7月16日發文稱，布蘭斯塔德在會面上表達美國對中國侵蝕香港基本自由權的決定的深度關切，又敦促中國當局恢復香港的自由權。

圖為布蘭斯塔德2019年3月在美國艾奧瓦州出席活動（美聯社）

美國駐華大使館在官方網站刊出的文章指，布蘭斯塔德在會面上向中方解釋特朗普簽署針對香港行政命令的細節，又解釋稱香港不再擁有足夠的自治，未能符合在美國法律和規定之下得到差別待遇，美方稱，總統特朗普認定「關於香港的情況，包括近期中華人民共和國當局採取的行動，在根本上削弱了香港的自治。」

布蘭斯塔德敦促中國當局恢復香港的自由權，並避免進一步損害《中英聯合聲明》裏保障的高度自治。

中方：北京會維護自身正當利益

中方在7月15日晚上已就兩人的會面發表聲明，內容提到鄭澤光向美方指出，華府的舉動是干涉中國內政，嚴重違反國際關係法和國際關係基本準則，因此北京對此表示堅決反對，並稱會維護自身正當利益，北京會作出反應，包括制裁美國相關人士和實體。

鄭澤光又強調，實施港區國安法是有利維護中國主權安全發展發展利益、和香港長期繁榮穩定，確保一國兩制行穩致遠。