【港版國安法】德國基民盟議員反對制裁中國：達不到想要效果

《港區國安法》生效引起國際關注，美國尤其加碼施壓。有意角逐基督教民主聯盟（CDU）主席的德國聯邦議院外交事務委員會主席勒特根（Norbert Röttgen）7月16日表明反對制裁中國，認為經濟制裁不會達到想要的效果。

勒特根接受「德國編輯網」（RND）訪問時談到相關問題。他認為，制裁中國不會有用，因為中國「太大、經濟太強、科技太先進」。勒特根將俄羅斯入侵克里米亞和中國現時情況作比較。他說：「對俄羅斯，我們可以合理使用經濟力量，這確實有用。但對中國，經濟制裁只可能讓形勢進一步升級。」

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）接受《政治報》網站（Politico）採訪時，也表達類似的觀點。他表示，呼籲德國對中國實行更嚴厲措施的人，忽略對抗北京帶來的經濟影響。

阿爾特邁爾11日接受德國《法蘭克福匯報》採訪，為德國維持與中國貿易關係的做法辯護。他表示，西方國際社會包括歐盟的一貫做法，是不會單憑國家民主程度決定國際貿易關係，德國從來不會這種做，即使是來自社會民主黨的前總理維利勃蘭特（Willy Brandt）和來自綠黨的前外交部長菲舍爾（Joschka Fischer）也如是。