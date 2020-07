美媒：「港版國安法」促使一些西方國家對抗中國

美媒在7月16日報道一些西方國家近年對中國的不滿逐漸增加,但北京政府在香港實行「港版國安法」,促使一些西方國家有不同尋常的團結。

《華爾街日報》在16日以Outrage Over China’s Treatment of Hong Kong Galvanizes the West(西方就中國對待香港的方式感憤怒 刺激西方行動)報道,它們近年因就一些事對中國感到不滿,而「港版國安法」刺激那些國家行動。

英國政府7月14日正式公布禁止中國電訊設備商華為(Huawei)參與當地5G網絡建設。該報引述分析人士猜測,英國的舉動可能在一定程度上是源於對「港版國安法」的不滿。

內文稱多年來西方政界人士一直對中國的一些做法持批評態度,不過,美國通常憂慮的是中國是一個戰略競爭對手,而歐洲則把焦點放在商業關係上。它們今次在香港問題的憤怒是不同的類別。

美國前外交官拉塞爾(Daniel Russel)稱「香港對西方國家人來說,不像新疆那樣讓人覺得陌生、充滿異域之感。香港問題也不像南中國海那樣抽象。這是一個(西方國家人士)非常熟悉的地方。」

他說,香港民眾公開抗議捍衛民主,像是《聖經》中大衛與歌利亞對戰的故事情節,這觸動了全球各地的神經。

報道指出,幾乎沒有跡象顯示西方國家政府曾在幕後協調他們對於香港問題的回應。但有跡象顯示,特朗普政府正在推動有關針對中國的協調外交行動。