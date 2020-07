【新冠肺炎】英國財相公布刺激經濟措施　推出用餐半價計劃

英國的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩,經濟活動逐漸恢復,財相辛偉誠(Rishi Sunak)7月8日公布連串刺激經濟措施,包括鼓勵民眾外出用餐,政府提供每人10英鎊的折扣優惠。

辛偉誠在國會公布「外出用餐救經濟」(Eat out to help out)計劃,向餐廳、酒吧等食肆提供優惠,民眾在8月期間,逢周一至周三外出用餐時,每人可以獲最多10鎊折扣,而且使用次數不限,以此鼓勵民眾在平日外出,保障180萬名飲食業人士的工作。

英國日前解封後,英格蘭地區有大批人湧到酒吧暢飲狂歡,辛偉誠表示,酒類飲品並非在優惠範圍之內,意味民眾下月購買酒類飲品時,仍要付全費。

英國財相辛偉誠公布多項措施,為當地飲食業度過難關。(Reuters)

辛偉誠同時表示,政府亦會在7月15日起,下調食肆及旅遊景點未來6個月的增值稅(VAT),由目前的20%下調至5%,指英國因為疫情而面對獨特時刻,所以認為大家都要以創意應對。

飲食業界普遍歡迎英國政府的新措施,但認為業界面對的最大難題是租金問題,因此希望當局可以提供援助,另外有工會指政府應提高最低工資。而製造業、汽車業等界別則對於財相的政策忽視他們的聲音感到失望。