【新冠肺炎】英國財相公布刺激經濟措施　推出用餐半價計劃

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情放緩，經濟活動逐漸恢復，財相辛偉誠（Rishi Sunak）7月8日公布連串刺激經濟措施，包括鼓勵民眾外出用餐，政府提供每人10英鎊的折扣優惠。

辛偉誠在國會公布「外出用餐救經濟」（Eat out to help out）計劃，向餐廳、酒吧等食肆提供優惠，民眾在8月期間，逢周一至周三外出用餐時，每人可以獲最多10鎊折扣，而且使用次數不限，以此鼓勵民眾在平日外出，保障180萬名飲食業人士的工作。

英國日前解封後，英格蘭地區有大批人湧到酒吧暢飲狂歡，辛偉誠表示，酒類飲品並非在優惠範圍之內，意味民眾下月購買酒類飲品時，仍要付全費。

英國財相辛偉誠公布多項措施，為當地飲食業度過難關。（Reuters）

辛偉誠同時表示，政府亦會在7月15日起，下調食肆及旅遊景點未來6個月的增值稅（VAT），由目前的20%下調至5%，指英國因為疫情而面對獨特時刻，所以認為大家都要以創意應對。

飲食業界普遍歡迎英國政府的新措施，但認為業界面對的最大難題是租金問題，因此希望當局可以提供援助，另外有工會指政府應提高最低工資。而製造業、汽車業等界別則對於財相的政策忽視他們的聲音感到失望。