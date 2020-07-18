美國州長：特朗普不喜歡跟文在寅打交道　直言韓國人很糟糕

美國馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）7月16日向《華盛頓郵報》撰文提到，總統特朗普（Donald Trump）2月曾向州長表示不喜歡跟韓國總統文在寅打交道，並認為韓國人「很糟糕」。

霍根表示，特朗普出席共和黨州長協會贊助的私人晚宴期間，對韓國說出苛刻的說話。他指，「我不記得他有提到病毒，不過他說到自己有多尊重中國國家主席習近平、有多喜歡和日本首相安倍晉三打高爾夫球以及和朝鮮獨裁者金正恩相處得有多好。」

霍根續指，特朗普然後說他真的不喜歡跟文在寅打交道，形容韓國人很糟糕，不知道為什麼美國一直以來要保護他們，並抱怨韓國未有向美國付錢。特朗普所指的是韓國不願增加軍費，承擔駐韓美軍的開支。

霍根的韓裔妻子金有美（音譯）當時在場。霍根寫道，妻子聽到總統侮辱自己的出生地，看得出她很受傷和難過，「我知道她想離開，不過她禮貌而且安靜坐在那裏。」

霍根透過題為〈獨自戰鬥〉的文章，指摘特朗普拒絕協助州政府安排進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒測試。在妻子的協助下，霍根3月28日致電駐美韓國大使李秀赫救助，希望取得測試劑。韓國後來將測試劑運到美國，但霍根遭特朗普斥責，指他不需要向韓國求助，致電副總統彭斯（Mike Pence）就能節省很多金錢。