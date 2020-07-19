泰國曼谷大批民眾上街集會　要求推行政治改革

泰國首都曼谷7月18日有數以千計民眾上街集會，要求政府推出新憲法和重新舉行大選，並中止實施打壓民眾自由的法例。

有關集會由「解放青年」（Liberation Youth）發起，參與者大多數都是年青人，他們在民主紀念碑外舉行集會，不少人手持標語和高呼口號，提出三大訴求，包括解散國會、停止騷擾批評政府的人士、修改軍方定立的憲法。有批評認為，該憲法基本上為總理巴育（Prayuth Chan-ocha）去年贏得大選鋪路。

泰國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情雖然放緩，當地仍出現多個感染群組，政府再次實施緊急法，導致參與今次示威的人數比以往同類示威較少，另外亦有聲音指，巴育利用居家令等措施作為政治武器。

曼谷7月18日有學生發起反政府示威，入夜後仍有大批人士湧到民主紀念碑參與。（AP）

今次示威被視為當地自3月因應疫情進入緊急狀態以來，最大規模的集會。曼谷警方並沒有介入，只封鎖民主紀念碑和附近區域，並播放錄音，指緊急法仍然生效。

泰國民眾在最近數月對巴育的不滿有增無減，民眾不滿他在2014年發動軍事政變推翻民選政府，之後在2019年的大選中被指以不公平方式勝出，導致軍方及皇室精英大權在握。