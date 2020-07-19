日媒：英國尋求日本公司代替華為協助發展5G網絡

英國7月14日宣布，將在2027年前讓華為的5G設備徹底出局。在建設5G網絡上，英國已經向日本求助。華為在英國出局的時間可能提前。

《日經亞洲評論》7月18日報道稱，英國政府已經請求日本幫助建立5G網絡。英國官員對東京官員說，日本科技公司電氣（NEC）和富士通（Fujitsu）可能取代華為成為供應商，並已要求日方提供支持，以提高網絡的技術和成本效率。

英國的目標是讓日本公司與瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）等其他電訊公司競爭，推動開發適合英國電訊公司使用的低成本產品。

報道指出，禁令宣布後不久，英國政府官員於16日會見了日本政府機構的代表，尋求合作。日方也承認有必要與英國公司合作開發5G技術。

華為、愛立信和諾基亞這三家公司控制了全球5G基站市場近80%的份額。NEC和富士通的份額還不到1%。雖然愛立信和諾基亞目前在英國佔主導地位，但如果日本公司能夠滿足英國的質量要求，並提供低成本的產品，日本公司也許能夠擴大它們在英國的市場份額。

日本電氣的消息人士透露，該公司已經在與英國方面討論，而富士通消息人士稱，該公司正在尋求在歐洲銷售產品的機會。

報道稱，日本政府已經決定投資6.54億美元支持NEC等公司開發基站設備和主幹網絡。

美國之音7月18日報道稱，美國傳統基金會的一位英美關係專家表示，華為被逐出英國的日期很有可能會提前2年到3年。

曾經擔任英國前首相戴卓爾（Margaret Thatcher）夫人助理的加德納（Nile Gardiner）在接受美國之音訪問時說，因為英國議會一些重量級保守黨議員認為7年的時間過長，將利用相關法案送交議會審議的機會，通過附加條款的方式，縮短這一期限。

加德納說，在說服英國首相約翰遜（Boris Johnson）內閣在華為問題上轉軚過程中起了決定性作用的前保守黨黨魁施志安（Sir Iain Duncan Smith）依然是大聲疾呼縮短華為在英期限的領銜人士。

施志安議員在英國媒體刊登署名文章表示，排除華為是對的，給出7年的時間不合理。他認為必須加快華為撤出的速度，最晚在2025年以前完成。