加拿大為何遲遲不禁用華為

繼英國禁中國華為參與5G建設,加拿大禁用華為5G的呼聲高漲,但遲遲未有行動。

為何加拿大似乎無視盟友們的決定,遲遲不對華為亮紅燈?

加拿大廣播公司(CBC)一篇文章道出原委——禁用華為將給納税人造成鉅額負擔。根據加拿大前總理哈珀(Stephen Harper)政府2012年和中國簽訂的自由貿易投資協議《加中促進投資與互惠保護協議》(Canada–China Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)條款,如若加方以國家安全憂慮為理由禁用華為5G設備,華為可以起訴加政府,賠償金額可高達億萬美元。

這份協議讓杜魯多政府做出任何排除華為5G設備的決定都如履薄冰。CBC指出,這一點或許能夠解釋,為何加拿大仍然遲遲不肯下決心禁用華為,不顧美國及五眼聯盟其他成員國已採取舉措在電信基建領域排除華為。

CBC引述加拿大奧斯古德霍爾法學院(Osgoode Hall Law School)投資協議糾紛仲裁機制專家、教授哈爾騰(Gus Van Harten)介紹說,華為加拿大公司已擁有境內資產和商務往來關係,「如果遭受政府任何管制行動,可以隨時起訴加拿大政府。」「因為是大公司、高資產值,政府倘若想違反協議,受到的法律威懾力很重......華為可以通過申訴最終讓政府採取極其強大的補救措施,政府可能要面對的是沒有上限的損失,包括賠償。」

哈爾騰指出,協議條款第四項對加拿大政府而言最危險,要求對中方投資「待遇平等、公正,全面保護,環境安全。」哈爾騰分析說,「聽起來很温和,」但「很多情況下,這些保護被延伸得非常寬泛,即使政府頒佈的僅是通用管理條例,不針對任何一家公司,華為也可以要求賠償。」「只要被政府突然禁用,而華為可以證明自己只是在正常經營,那麼啟動第四條款申訴的案子就很有把握。」

中國商務部發言人高峰7月16日記者會上回應時說:「英國政府做出在5G網絡建設中排除中國企業的決定,中方對此堅決反對。英方的歧視性做法,與英國一貫主張的自由貿易原則背道而馳,嚴重違反世貿組織規則,嚴重削弱中方在英投資信心,嚴重影響中英經貿合作氛圍,嚴重損害英國在國際貿易體系中的信譽和地位。對於英方背棄自由貿易政策的做法,中方正在進行評估,將採取必要措施,堅決維護中國企業合法權益。」