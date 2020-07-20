【新冠肺炎】歐盟第三日峰會仍未達共識　就無償資助規模存分歧

歐盟峰會進入第三日，仍未能就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的7,500億歐元援助基金，及新一份預算案達成協議。

歐盟27國領導人7月19日繼續在布魯塞爾召開峰會，尋求就應對新冠肺炎疫情的7,500億歐元援助基金，及未來7年的1萬億預算案達成協議。會議原定在18日結束，然而在延長一天後，最終各國還是未能就分歧達成共識。

圖為7月19日，荷蘭首相呂特、奧地利總理庫爾茨、芬蘭總理馬林、丹麥總理弗雷澤里克森，及瑞典首相勒文（由左至右）正在會議。荷蘭、奧地利、丹麥及瑞典又稱為歐盟中的「節儉四國」。（Reuters）

歐盟27國領導人7月19日第三天在布魯塞爾召開峰會，尋求就新冠肺炎疫情的7500億歐元援助基金，及未來7年的1萬億預算案達成協議。會議原定在18日結束，然而在延長一天後，各國仍未能就分歧達成共識。

《華爾街日報》報道，歐盟最初計劃有意把其中的5,000億歐元作無償資助之用，遭反對後決定調低至4,000億歐元。德國、意大利、西班牙、法國表示無償資助不能低過4,000億歐元，但荷蘭、奧地利等國則要求無償資助金上限最多為3,500億歐元。

荷蘭等國同時要求若成員國達不到經濟改革進度要求，資助應立即中止，意大利批評有關要求形同勒索。盧森堡首相貝特爾（Xavier Bettel）表示，他參與歐盟會議的7年從未見過這種對立場面。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）19日與成員國領袖晚餐時表示，新冠病毒疫情已經造成全球60萬人死亡，同時令歐盟出現前所未有的衰退，要求各國努力達成共識。