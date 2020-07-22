內媒指央視擬停播英超賽事　利物浦捧盃戰從直播表消失

應屆英超冠軍利物浦在香港時間7月23日凌晨上演英超賽事，於主場晏菲路迎戰車路士。由於利物浦會在賽後頒發英超冠軍獎盃，這場比賽勢吸引全球「利記」球迷收看，但有內地媒體報道，央視擬停播英超賽事。

新浪網22日報道，「利車大戰」原本由央視體育頻道（CCTV-5）直播，但在央視的直播表中，原定的賽事播放時間變成拳賽。鳳凰網引述消息人士指，央視有意停播英超，而在利物浦對車路士的賽事之前，兩場原定於21日在央視體育APP的直播的英超賽事都被停播。

CCTV-5的直播時間表中，23日凌晨3時的節目由原本利物浦對車路士，變成拳賽和重播意甲賽事。（CCTV-5網站截圖）

有中國的球迷表示，央視停播英超早有端倪，指20日在該台播出的《天下足球》節目中，沒有英超相關的內容，連老牌英格蘭球隊列斯聯相隔16年全返英超都隻字不提。

這次突然臨時抽起英超比賽，正值中英兩國關係緊張，目前央視沒有交代節目調動的原因。不過該台在最近一年內曾停播阿仙奴及NBA比賽。其中在阿仙奴方面，德國中場奧斯爾（Mesut Özil）因發表有關東突厥獨立運動的言論，導致中國媒體一度抽起阿仙奴的比賽。而NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）則因為留言支持香港示威者而遭禁播及被中國企業中止合作關係等。

央視曾經在2003年因為版權費用和廣告等問題而停播英超，直到2015年才再次回歸，並在2019/20季初大張旗鼓準備於不同平台的播放計劃。