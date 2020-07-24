【中美領事館風波】中方為何選擇美國駐成都總領事館　專家：對等

中美關係繼續緊張，美國勒令關閉中國駐侯斯頓總領事館的風波出現後，中方在7月24日反擊，下令關閉美國駐成都總領事館。為何中方會選擇位於成都的美國總領事館？有中美專家均分析認為，這是屬於對等的反擊。

1985年，時任美國副總統老布殊（George H. W. Bush）為美國駐成都總領事館揭幕，他之後在1989年當上美國總統（美國國務院）

曾捲王立軍事件

目前美國在廣州、上海、瀋陽、成都和武漢有總領事館，在香港也有駐港澳總領事館。如今中國下令關閉的美國駐成都總領事館，在1985年設立，覆蓋地區包括西藏、重慶、四川、雲南、貴州。

美國駐成都總領事館過去捲入的風波，包括2012年的王立軍事件，當時是重慶副市長兼公安局長的王立軍走入這間總領事館尋求庇護，引發政治動盪。

美國駐成都總領事館開館在1985年10月設立，目前位於成都市中心的南邊（總領事館網站）

專家：對等行動 若選擇香港屬「最升級」

政治諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的中國事務負責人赫森（Michael Hirson）7月24日接受美國媒體CNBC時便指出，美國駐成都或駐瀋陽總領事館都屬於重要但仍是二線的領事館，故此若中國選擇關閉它們的話，與美國關閉中國駐侯斯頓總領事館會是對等行動。

他又解釋，若然中方選擇在上海或廣州的美國總領事館，則會是比侯斯頓「高一個等級」。至於香港的話，他認為一旦關閉美國駐港澳總領事館，將把有關香港前途與自治的問題推向更嚴重的僵局，他認為那會是最大幅度的升級行動。

美國駐成都總領事為林傑偉（Jim Mullinax），於2017年8月上任，曾在香港、上海等地任職（總領事館網站）

環時指選擇武漢不足以對等回應

至於為何中國沒有選擇美國駐武漢總領事館，中國官媒《環球時報》報道，由於疫情關係，美國部分駐武漢領事館的工作人員仍未返回當地，如果關閉美國駐武漢總領事館，不足以對等回應美國前所未有的政治挑釁。

該報又引述外交學院國際關係研究所教授李海東分析稱，在美國的所有駐華使領館中，成都總領事館的業務量和面對區域相對較少，且涉及地區的美國公民和企業相對有限，意味成都總領事館關閉後，對限制中美人員正常交流和中美實際關係影響較小，此和美國選擇規模較小的中國駐侯斯頓總領事館相應，也說明中方仍在本着「管控分歧」的思路處理此事，盡量試圖使中美緊張不至於在短時間劇烈升級。

圖為2020年7月22日的中國駐侯斯頓總領事館門外，美國勒令此館關閉（Getty）

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則在接受內地媒體澎湃新聞時提到，選擇美國駐成都總領事館作為對等措施的目標，他認為有兩方面考慮，首先是該總領事館的領區包括西藏，尤為關注西藏事務及西部地區軍事部署，關閉它將削弱美方在此方面開展活動的能力，其次是關閉該總領事館將較少影響中美經貿活動和交流。