【一馬基金貪污案】高盛與馬來西亞達成和解　將賠償39億美元

馬來西亞的一馬基金（1Malaysia Development Berhad，簡稱1MDB）貪污案出現新進展，投資銀行高盛（Goldman Sachs）與馬來西亞政府均在7月24日表示達成和解協議，高盛將向大馬賠償39億美元（約302億港元），包括25億美元現金及歸還與一馬基金有關的14億美元金融資產。

馬來西亞財政部長扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）透過聲明表示，有信心能夠從高盛方面取回比以往更多的現金，他稱在以往的數次嘗試中，效果都不如期望。他又稱，高興能夠在法庭制度外解決這個問題，省回時間、金錢與資源。

圖為馬來西亞前首相納吉布2018年10月4日現身法庭（Getty）

2015年遭揭發的一馬基金貪污案轟動全球，該基金在2009年的前首相納吉布（Najib Razak）政府時代成立，但後來遭發現有馬來西亞高級官員在2009至2014年間挪用大約45億美元，納吉布亦被指有份參與其中，涉嫌挪用部分資金，他在2018年的大選中敗選下台，之後被控多項貪污罪及洗黑錢罪。

馬來西亞在2018年刑事起訴高盛及其兩名前僱員，指他們涉嫌處理一馬基金時有不當行為，包括在協助基金發債籌集資金時誤導投資者，高盛則否認指控。這宗貪污案之中的核心人物劉特佐至今仍然行蹤未明，馬來西亞反貪污委員會（MACC）已要求國際刑警發出紅色警報。