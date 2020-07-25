美國新冠肺炎住院數字驚人　數據分析：未來數周疫情形勢非常艱難

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案數字快速增長之際，數據顯示現時當地住院病人人數已接近4月中旬的高峰值。一個追蹤疫情的美國網站發布「每周更新」文章，指死亡病例幅度往往比確診病例增幅遲3周體現，認為未來數周美國疫情形勢將「非常艱難」。

新華社23日及24日在報道中引述COVID Tracking Project日期為7月23日、標籤為「每周更新」的文章寫道，4月中旬時住院患者近半數來自紐約州和新澤西州，目前住院患者約半數來自新的疫情「重災區」德州、佛羅里達州和加州。

文中指美國本周的入院數據非常不穩定，「但我們看到的令人震驚」。它指死亡病例增加較確診病例增幅滯後3周，因此有份撰寫這文章的馬德里加爾（Alexis Madrigal）、沃克（Peter Walker）及里韋拉（Jessica Malaty Rivera）指出未來數周情況會非常艱難。

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這個項目由美國《大西洋》月刊記者馬德里加爾（Alexis Madrigal）創立。在這份標籤為「每周更新」的文章中，沃克負責數據視覺化的工作，而里韋拉在這個項目中，領導科學傳意的工作。

確診個案數字激增使美國多地醫療系統和檢測機構面臨前所未有的壓力，西部和南部許多地區的醫院接診量和床位幾近飽和。全美範圍新冠病毒檢測設備告急，檢測結果出爐時間長達數日乃至數周。