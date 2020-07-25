【新冠肺炎】英媒引述學者：病毒或來自東南亞

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發逾半年，科學家仍然未找到病毒源頭。普遍相信病毒傳播牽涉蝙蝠。英國《經濟學人》周刊7月22日報道，部份科學家於中國雲南省追尋病毒來源，但有人認為病毒有機會來自東南亞，例如緬甸、老撾或越南。

2003年爆發嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）後，科學家開始留意冠狀病毒。生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主管達薩克（Peter Daszak）指，他們的研究機構收集1.6萬隻蝙蝠的樣本，發現近百種類似沙士的病毒。部份於中國發現的蝙蝠帶有冠狀病毒，也似乎特別容易傳染給人類。

科學家只於中國發現如此的病毒學多樣性，是因為很少人研究中國以外的蝙蝠。達薩克相信緬甸、老撾和越南的蝙蝠有可能帶有類似沙士相關的病毒，甚至可能具多樣性，部份或與新冠病毒相似。

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達薩克的說法未能解釋為什麼可能來自東南亞的病毒於中國中部引發疫情。但韋爾科姆基金會主管法勒（Jeremy Farrar）也有類似的猜測。他估計，新冠病毒或類似的病毒潛伏於東南亞和中國南部多年，而中間宿主仍然未能辨認出來。

如果揣測正確，或許就能解釋到為什麼越南確診個案比起估計的少。牛津大學教授貝爾（John Bell）表示，有人認為越南應該是重災區，因為接壤中國，但是結果恰恰相反。 他指，可能是因為越南人病毒已經有一定的免疫力。