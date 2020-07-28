馬來西亞前首相納吉布涉貪污洗錢等「7宗罪」　全部罪名成立

馬來西亞吉隆坡高等法院28日裁決，前首相納吉布（Najib Razak）被控7項涉及SRC國際公司（一馬發展公司（1MDB）前子公司）4200萬令吉（76,525,764港元）資金的3項刑事失信、3項洗黑錢以及1項濫權控狀，全部罪名成立。

納吉已表明不服裁決。他可繼續向上訴庭提出上訴，倘它依然判他有罪，還可向聯邦法院上訴。

涉及一馬發展公司（1Malaysia Development Berhad，1MDB）醜聞的納吉布，合計有5宗官司纏身。5件案中的第1件案，7項罪名成位。吉隆坡高等法院法官納茲蘭（Mohamad Nazlan Ghazali）預期在28日稍晚時候判刑。

納吉布大批支持者一早到吉隆坡高院外聲援，他們身穿紅衣及藍衣，並高喊hidup bossku，力撐納吉布無罪。有支持者則企圖闖入法院大堂，被10名防暴警察包圍。馬來西亞東方網7月28日報道，現場支持者稱有11輛巴士載着來自全國各地的支持者，早上5時已抵達法院外。

現年67歲的他2009年4月至2018年5月擔任馬來西亞首相。他也成為馬來西亞第一位被告上法庭的國家領導人。

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