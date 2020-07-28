【1MDB】納吉布貪污案7罪名成立　判決前聲明：事情不會就此了結

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）聲稱，無論吉隆坡高庭對其面對的SRC國際公司（一馬發展公司（1MDB）前子公司）案件，做出任何判決，案件都不會就此了結。

納吉布指出，倘若他被判無罪釋放，控方肯定會向上訴庭提出上訴；一旦吉隆坡高院的判決不如他願的話，他當然也會提出上訴，由上訴庭三司去審理。

他昨晚（7月27日）在facebook個人帳戶上發文稱，在過去2年，他宛如活在黑暗中，因希望聯盟政府玩弄政治等殘忍行為，但漫長的日子裡，人民的支持下給予他抗戰到底及前進的動力，因此他不會輕易放棄，並做好了上訴的準備。

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他再度表明，他不希望本身的案件像前財政部長林冠英那樣，即希望聯盟政府當時撤銷已開始審訊的林冠英的案件，這顯示希望聯盟為了行動黨及林冠英，玩弄法律和司法體系。

他說，他不要也不想要那樣，反之他要正義得以伸張，並洗脫罪名。

編按：馬來西亞高院於7月28日已宣判，納吉布全部7項涉及SRC公司的罪名成立。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：納吉：無論明日判決如何 案件不會就此了結】