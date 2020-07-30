特朗普：或以行政命令強制科技巨頭開放公平市場

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美國4大科技企業負責人7月29日出席國會聽證會，就涉嫌壟斷市場作供。而在聽證會舉行前夕，總統特朗普（Donald Trump）揚言以行政命令強迫有關企業開放公平競爭。

特朗普於Twitter留言，指國會一早應該要求科技巨頭開放公平市場，如果今次沒成事，自己就會以簽署行政命令解決。他批評國會長年只談不做，稱國民對此感到厭倦。

亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）會於當日透過視像電話，向眾議院反壟斷小組委員會作供。

有國會議員覺得小部分大企業掌握過多權力，希望加以約束。眾議院反壟斷小組委員會主席、民主黨羅德島州眾議員西西蘭（David Cicilline）在聽證會的開場白表示，新型冠狀病毒（COVID-19）令該4大科企變得史無前例地強大。而他較早時指「該些平台在沒有任何約束下，獲准不受控制及任意地營運。我們的責任是弄清楚在電子市場缺乏競爭的情況下，會有甚麼影響。」

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