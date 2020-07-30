特朗普：或以行政命令強制科技巨頭開放公平市場

美國4大科技企業負責人7月29日出席國會聽證會，就涉嫌壟斷市場作供。而在聽證會舉行前夕，總統特朗普（Donald Trump）揚言以行政命令強迫有關企業開放公平競爭。

特朗普於Twitter留言，指國會一早應該要求科技巨頭開放公平市場，如果今次沒成事，自己就會以簽署行政命令解決。他批評國會長年只談不做，稱國民對此感到厭倦。

If Congress doesn’t bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）會於當日透過視像電話，向眾議院反壟斷小組委員會作供。

有國會議員覺得小部分大企業掌握過多權力，希望加以約束。眾議院反壟斷小組委員會主席、民主黨羅德島州眾議員西西蘭（David Cicilline）在聽證會的開場白表示，新型冠狀病毒（COVID-19）令該4大科企變得史無前例地強大。而他較早時指「該些平台在沒有任何約束下，獲准不受控制及任意地營運。我們的責任是弄清楚在電子市場缺乏競爭的情況下，會有甚麼影響。」