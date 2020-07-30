4大科企巨頭負責人出席國會聽證會　為經營方式辯護

美國4大科技企業的負責人、包括亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）7月29日以視像方式出席國會的聽證會，就公司涉嫌壟斷市場的指控作供。

4大科企CEO在眾議院反壟斷小組委員會的聽證會上遭到窮追猛打，委員會主席、民主黨羅德島州眾議員西西蘭（David Cicilline）首先批評Google，指對方利用其搜尋引擎的優勢，盜取其他網站的內容，並更改搜尋參數，將人流引導至自己的服務平台，從而刺激收入。皮柴強調，Google的舉動是希望為數以百萬計的網民提供最有用及相關的結果，避免他們改用微軟等競爭對手的服務。

Facebook則被指透過收購Instagram消滅競爭，朱克伯格稱，該公司視Instagram為對手及「輔助」Facebook的服務，但承認與對方在分享照片平台上存在競爭。而在俄羅斯涉嫌利用Facebook影響2016年美國總統大選一事上，他表示Facebook使用獨特的技術阻截仇恨言論，直言有關事件及近期的反猶太及黑人等言論情況打擊公司的生意。另外朱克伯格在開場白亦提到，有明顯證據顯示中國盜取美國企業的技術，形容北京正建立獨立版本的互聯網，並向其他國家推銷。

If Congress doesn’t bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

西西蘭亦抨擊亞馬遜只盤算壟斷市場，形容對方基本上妨礙市場競爭，揚言國會必定會採取行動。貝佐斯回應時，否認公司的角色存在利益衝突，不過承認公司正審視其處理網站用戶的銷售數據。外界批評亞馬遜利用有關資料生產同類型的自家品牌產品，貝佐斯強調公司禁止員工研究個別公司的銷售表現，惟不排除有員工違反守則。

而在聽證會舉行前，多次批評亞馬遜營銷手法的總統特朗普（Donald Trump）表示，白宮官員會密切留意聽證會的情況，指大型科企的表現非常糟糕，他亦揚言以行政命令強迫這些公司開放公平競爭。