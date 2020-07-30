4大科企巨頭負責人出席國會聽證會　為經營方式辯護

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美國4大科技企業的負責人、包括亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）7月29日以視像方式出席國會的聽證會，就公司涉嫌壟斷市場的指控作供。

4大科企CEO在眾議院反壟斷小組委員會的聽證會上遭到窮追猛打，委員會主席、民主黨羅德島州眾議員西西蘭（David Cicilline）首先批評Google，指對方利用其搜尋引擎的優勢，盜取其他網站的內容，並更改搜尋參數，將人流引導至自己的服務平台，從而刺激收入。皮柴強調，Google的舉動是希望為數以百萬計的網民提供最有用及相關的結果，避免他們改用微軟等競爭對手的服務。

Facebook則被指透過收購Instagram消滅競爭，朱克伯格稱，該公司視Instagram為對手及「輔助」Facebook的服務，但承認與對方在分享照片平台上存在競爭。而在俄羅斯涉嫌利用Facebook影響2016年美國總統大選一事上，他表示Facebook使用獨特的技術阻截仇恨言論，直言有關事件及近期的反猶太及黑人等言論情況打擊公司的生意。另外朱克伯格在開場白亦提到，有明顯證據顯示中國盜取美國企業的技術，形容北京正建立獨立版本的互聯網，並向其他國家推銷。

西西蘭亦抨擊亞馬遜只盤算壟斷市場，形容對方基本上妨礙市場競爭，揚言國會必定會採取行動。貝佐斯回應時，否認公司的角色存在利益衝突，不過承認公司正審視其處理網站用戶的銷售數據。外界批評亞馬遜利用有關資料生產同類型的自家品牌產品，貝佐斯強調公司禁止員工研究個別公司的銷售表現，惟不排除有員工違反守則。

而在聽證會舉行前，多次批評亞馬遜營銷手法的總統特朗普（Donald Trump）表示，白宮官員會密切留意聽證會的情況，指大型科企的表現非常糟糕，他亦揚言以行政命令強迫這些公司開放公平競爭。

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