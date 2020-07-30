白羅斯逮捕33名俄羅斯武裝人員　總統召開緊急會議

在白羅斯舉行總統選舉前夕，白羅斯國家安全機構7月29日突然逮捕了33名俄羅斯公民，當天白羅斯總統盧卡申科（Alexandre Loukachenko）召開緊急會議對此事進行討論。

據俄羅斯衛星通訊社7月29日報道，白羅斯國家安全機構消息顯示，這33名俄羅斯人是俄準軍事組織瓦格納私人軍事公司成員，其中32人在明斯克附近被捕，另有一人在白羅斯南部城市被捕。

2020年7月29日，白羅斯總統盧卡申科召開緊急會議討論逮捕33名俄羅斯公民。（AP）

白羅斯國家新聞通訊社7月29日稱，「半夜白羅斯執法人員在明斯克教區拘留了32名外國私人軍事公司『瓦格納』的武裝人員。此外，還在我國南部發現並拘留一人。」同時提到，「有200多名武裝分子抵達我國，意圖在競選期間破壞局勢穩定」。

另據白羅斯全國電視台（ONT）披露，俄羅斯政治分析師什克利亞羅夫（Vitali Shklyarov）在白羅斯被拘留。

在有關「俄羅斯武裝分子」的報道出現後，白羅斯總統盧卡申科緊急與國家安全委員會成員召開會議。盧卡申科指示調查此前傳出的有33名俄羅斯公民被拘留一事，表示明斯克「沒有任何中傷親密友邦的意圖」。盧卡申科還指示白羅斯國家安全委員會主席瓦庫利奇克（Valery Pavlovich Vakulchik）立即與俄羅斯相關機構聯繫，請俄方解釋有關情況。

白羅斯安全委員會國務秘書安德烈·拉夫科夫（Andrey Ravkov）7月29日表示，俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部情報總局和俄羅斯聯邦安全局未曾向白羅斯方面通報有關私人軍事公司僱員計劃過境白羅斯進行調動的信息。