特朗普建議推遲美國大選　再斥郵寄投票易作弊變「最欺詐選舉」

美國總統特朗普（Donald Trump）過去已曾多次批評郵寄投票（Mail-In Voting）容易出現欺詐，他7月30日再就此發文，更提議推遲11月的美國大選，直至人們能夠適當及安全地投票。

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

特朗普在Twitter帖文稱，由於郵寄投票的關係，2020年將有歷來最不準確及最欺詐的選舉，他形容這將成為美國的極尷尬事件。他提議推遲這次美國大選，直至人們能夠適當地、有保障地及安全地投票。

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疫情致郵寄投票人數大幅增加

由於疫情關係，使用郵寄投票的美國選民人數大幅增加，多個州份也鼓勵民眾以此方式投票，但特朗普過去多次表達不滿，他認為這種方式容易出現欺詐。

他5月底時曾在Twitter發文批評郵寄投票稱「郵箱會遭盜取，選票會遭偽造，甚至被非法打印及偽冒簽名。」但之後Twitter在有關貼文加上「查核事實」字句，意指帖文可能有誤導成分及欠根據 。

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

特朗普目前在民調落後

美國大選將在11月3日舉行，距今剩下不足100天，特朗普目前在民調落後對手拜登（Joe Biden）。

拜登也曾不止一次表示，他推測特朗普有可能會試圖推遲大選，並在4月底時形容「這是他（特朗普）自以為能夠獲勝的唯一方法。」

特朗普可以押後大選嗎？

特朗普無法使用行政權力取消11月的總統大選，至於延後大選的成功機會也不高，此因大選日期由聯邦法例決定，自1845年以來固定不變，若然要改期就先要國會表決通過修改議案，目前共和黨有參議院的控制權，但在眾議院則是民主黨佔多數。

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