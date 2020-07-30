【新聞教室】特朗普能夠推遲美國大選嗎　先問佩洛西

美國疫情嚴峻，使用郵寄投票（Mail-In Voting）的選民大幅增加，但美國總統特朗普（Donald Trump）對此非常不滿，認為容易出現欺詐，他7月30日發文建議推遲11月3日的美國大選，直至人們能夠適當及安全地投票。 但問題是特朗普能夠推遲美國大選嗎？答案是困難，由於日期是由法律規定，如果要改動，議案需要通過國會，但目前特朗普所屬的共和黨沒有眾議院的控制權，若然要改期，想必要問問眾議院議長兼民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）。

圖為7月15日美國眾議院議長佩洛西在國會山莊的新聞發布會上發言（AP）

在這次的美國大選中，雖然有逾15個州份押後初選，但要改動11月的總統大選日期，則總統沒有這個權力，且程序相對複雜。

美國國會1845年通過的法例規定，總統大選設在「11月首個星期一之後的首個星期二」，此後從未更改，若然要改動，就需要在國會提案表決通過，然後由總統簽署，另外也要經得起異議者到法院提出法律挑戰。

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目前共和黨在參議院佔多數，但民主黨在眾議院則佔多數，特朗普要推遲大選的話，意味先要取得民主黨的合作。但在目前的民調中，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）取得領先優勢。

就算特朗普方面成功通過這些難關，但美國憲法規定，新國會必須在1月3日宣誓就職，新總統的任期自1月20日開始，這些日子更不是一般立法程序可以更改。

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