美國起訴3人　涉Twitter黑客事件

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）等知名人士的Twitter帳戶日前遭黑客入侵進行比特幣（Bitcoin）騙案事件，美國檢察部門7月31日宣布起訴三名涉案人士。

佛羅里達州檢察部門表示，聯邦調查局（FBI）與司法部聯手展開全國調查行動，在當地希爾斯波羅縣（Hillsborough County）拘捕一名涉案17歲年輕人，並起訴30宗嚴重罪行。檢查總長沃倫（Andrew Warren）表示，這是一宗在州內發生的大型詐騙案件，強調不會容忍。

司法部其後表示，兩名分別來自佛羅里達州奧蘭多（Orlando）及英國博格諾里吉斯（Bognor Regis）的男子亦遭起訴。至於17歲的年輕人則因為州法律容許在金融詐騙等罪行視為成年人起訴，因此不會移交至聯邦法院接受審訊。

Twitter發表聲明，感激檢察部門的迅速行動。

事件發生於15日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的Twitter賬戶曾發送的一則推文中要求提供比特幣，並「承諾」將發送給某個地址的「所有付款」加倍；推文在發送後幾分鐘被刪除，賬戶其後又發布了第二則比特幣的推文，然後再次被刪除。

同樣遭黑客入侵的帳戶還包括奧巴馬、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、蘋果公司（Apple）、亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、饒舌歌手Kanye West夫婦、中國大型加密貨幣交易所幣安（Binance）、Ripple（瑞波幣）及加密貨幣交易平台Gemini Trust等。

Twitter當時指，黑客盜取Twitter員工的憑證，進入Twitter的系統，再向可以提供用戶支援的員工控制權下手。他們得手後，以130個帳戶為目標，並成功在其中45個帳戶發文、進入36個帳戶的私人訊息夾、以及從7個帳戶中下載數據。