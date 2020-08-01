【美國大選】深紅州份減少製造搶灘機會　共和黨或失參議院控制權

美國11月3日舉行大選，除了選出總統之外，當日還改選參議院35個議席。目前共和黨以3席之差掌握參議院控制權，但美國有線新聞網絡（CNN）7月31日引述選情分析研究指出，民主黨有機會於大選翻盤，重奪參議院。

專門分析選舉形勢的Inside Elections指出，民主黨重奪參議院的機會於過去九個月大幅增加。庫克政治報告網（Cook Political Report）也指，民主黨目前稍為佔優。

將會改選的35個參議院議席中，其中12席目前屬民主黨，另外23席屬共和黨。目前民主黨於參議院有47席，意味如果要取得參議院控制權，民主黨要守住原本的12席之餘，也要搶下4席。

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根據庫克政治報告網分析，「堅實支持共和黨」（Solidly Republican）的州份從13個減至10個，為民主黨製造搶灘機會。自2019年11月以來，共和黨成功鞏固亞拉巴馬州和密西西比州的支持者，但於其他9個州份失去民意，例如兵家必爭之地北卡羅來納州和亞利桑那州，連傳統紅州喬治亞州、蒙大拿州和堪薩斯州也不再是共和黨的囊中物。

民主黨要守住原有議席也並非輕易而舉。例如民主黨參議員於亞拉巴馬州爭取連任，但亞拉巴馬州卻從「爭持」（tossup）轉為「傾向共和黨」（Leans Republican）。另外民主黨於密歇根州也面臨硬仗，即使密歇根州評級維持「傾向民主黨」（Leans Democratic），但密歇根州是傳統搖擺州，2016年大選曾投票給總統特朗普（Donald Trump）。