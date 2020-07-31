【美國大選】特朗普提出押後選舉　共和黨議員表明反對

美國大選11月3日舉行。爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）7月30日提出押後選舉，民主黨和共和黨議員隨即表明反對。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，選舉日期固定不變。

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麥康奈爾接受肯塔基州電視台WNKY訪問時表示，美國史上從來未曾押後聯邦選舉，即使戰爭、經濟大蕭條和內戰期間也如期舉行選舉，強調將找出方法11月3日如期舉行大選。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也表示應該如期舉行選舉。

新罕布什爾州共和黨籍州長蘇努努（Chris Sununu）強調新罕布什爾州將於11月3日如期舉行選舉，並指州內的投票系統安全而且可靠。來自搖擺州佛羅里達州的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）也指，今年的選舉跟往年一樣可信，「民眾應該對選舉有信心。」

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路透社引述跟白宮關係密切的共和黨人指，對特朗普提出押後選舉感到震驚，「他明顯控制不到自己。這開始看來是場真正的競選，然後他這樣做。這是十分糟糕。這開始看來他根本不想贏。」

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