【美國大選】眾議員巴斯成拜登副手人選之一　豐富資歷不輸他人

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）預計會在8月17日前公布他的副總統候選人，前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、眾議員巴斯（Karen Bass）都是大熱人選之一。不過巴斯在早期並未被視為候選人，那她有何過人之處能脫穎而出？

拜登和巴斯都曾失去子女。《大西洋》（The Atlantic）7月13日的報道指，拜登考慮巴斯是因為她低調的方式和遞進的資歷。但巴斯針對古巴獨裁者卡斯特羅（Fidel Castro）所發表的言論，被認為太過推崇對方，可能會影響佛羅里達州中西班牙裔選民的支持。佛羅里達州是關鍵搖擺州之一。

她低調的行事作風在1990年就很明顯。巴斯無爭取過國家職務，也沒有明確地表現出成為副總統的意願，這意味着她不為大多數選民所知，缺乏金主，也沒有參加過全國性的選戰。

她曾擔任社區組織者和醫生助理，也說過自己擁有解決國家經濟、種族和醫療危機的豐富經驗。巴斯告訴美聯社：「我有（這樣的）歷史，在過去的4、50年裏，專注於在（各）種族和政治意識形態之間建立橋樑和聯盟。我是一個非常受目標驅使的人，我專注於完成得到的東西（工作），而且無論何時，我都願意和任何人合作。」

她2010年進入國會，目前是國會黑人議員委員會（Congressional Black Caucus）主席。美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）事件發生後，她領導民主黨修憲，去全面檢視警方執法情況，這讓拜登的團隊更加認真考慮她。