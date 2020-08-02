阿聯酋啟用阿拉伯地區首個核電廠　專家憂加劇中東不穩局勢

阿聯酋盛產石油、能源資源豐富，8月1日又啟用全國首個核電廠，它亦是阿拉伯地區首個核電廠。惟有專家憂慮，阿聯酋的舉動或會加劇中東地區的不穩定局勢。

阿聯酋啟用核電廠：圖為2015年9月7日，杜拜的一個 加油站，可見哈里發塔在加油站後方。（Getty）

巴拉卡核電廠（Barakah plant）原定在2017年啟用，共有4個反應堆。1號反應堆已在8月1日啟用，2號反應堆剛剛建造好，但仍未啟用。而餘下兩個反應埋則未完工。

阿聯酋核能公司指，4個反應堆使用韓國技術，可供應相當於阿聯酋25%電力需求的電量。公司總裁哈馬迪（Mohamed Ibrahim Al Hammadi）形容，啟用反應堆是阿聯酋一個真正的歷史時刻，離滿足國內四分之一電力需求及以安全、可靠、零排放的電力來支持國家未來發展的目標又近了一步。

美國有線新聞網絡（CNN）8月1日報道，有專家認為阿聯酋有發展太陽能的潛力，加上中東因核能而引發緊張局勢，因此質疑阿聯酋啟用核電廠的必要。英國倫敦大學學院能源研究所專家多爾夫曼（Paul Dorfman）警告，阿聯酋投資核電廠或會「加劇中東的不穩局勢、破壞環境及增加核擴散的機會。」

惟美國讚揚阿聯酋承諾不會透過計劃發展可提煉核武原料的濃縮鈾技術，認為此舉是發展核能而又支持核不擴散的榜樣。