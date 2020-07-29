全球最大核聚變項目工程「人造太陽」啟動安裝　習近平發賀信

國際熱核聚變實驗堆（ITER）計劃重大工程安裝啟動儀式7月28日在法國舉行，中國國家主席習近平向該計劃啟動發出賀信。

人類最大的核聚變項目

國際熱核聚變實驗堆7月28日在法國南部舉行安裝啟動儀式，開始了為期5年的組裝工程，這標誌着這個人類歷史上最大的核聚變項目進入到了新的階段。

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英國《衛報》7月28日報道，項目參與國的代表當日參與了ITER的安裝啟動儀式。該項目由歐盟、中國、美國、俄羅斯、英國、印度、日本和韓國聯合建設，共耗資200億歐元。

ITER總幹事比戈（Bernard Bigot）在啟動儀式上說，ITER項目帶來的潔淨能源將是「地球的奇跡」，核聚變提供的能量以及其他可再生能源將改變運輸、建築和工業等行業的能源使用。

英國《衛報》指出，ITER項目旨在為大規模的核聚變提供概念實證，而不是為了未來的商業用途。該核聚變裝置包含數百萬個零件，將是首個自熱等離子體，預計產生的熱能將比投入的多10倍，遠遠超過以前的任何相關試驗，且過程中本身不會產生可導致氣候變暖的二氧化碳，所產生的放射性廢物較少，料可為磁鐵和科學儀器供電。

ITER計劃的主要目的在於模擬太陽產生能量的核聚變過程，因此其核心裝置、可控制聚變反應的「托卡馬克」（tokamak）也被稱為「人造太陽」。

2019年11月7日，一名技術人員在位於法國的國際熱核聚變實驗堆施工現場觀看圓形防護罩。（Reuters）

中國參與核心部件製造

中國官方媒體新華社7月28日指出，ITER是當今世界規模最大、影響最深遠的國際大科學工程，中國於2006年正式簽約加入該計劃，承擔了該項目多個方面的重要工作。

中國國家主席習近平7月28日在賀信中提到，國際熱核聚變實驗堆計劃承載着人類和平利用核聚變能的美好願望，計劃實施以來，中方始終恪守國際承諾，中國企業和科研人員勇挑重擔，與國際同行齊心協力，為計劃的順利推進貢獻了中國智慧和中國力量。

習近平特別強調，開放交流是探索科學前沿的關鍵路徑，國際科技合作對於應對人類面臨的全球性挑戰具有重要意義。