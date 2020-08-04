【新冠肺炎】全球確診個案逾1818萬　巴西總統幕僚長染疫

全球已有超過1,818萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、逾69萬人喪生。其中確診個案數目僅次於美國的巴西，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的幕僚長內托（Walter Souza Braga Netto）確診染疫。

德國新冠肺炎疫情：圖為8月3日德國法蘭克福一對情侶在機場。（AP）

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至8月4日上午7時34分，全球確診個案新增219,888個，累計增至18,185,015個，死亡個案新4,236個，累計增至691,303個。

美國是全球最多確診及死亡個案的國家。美國疾病控制和預防中心（CDC）8月3日指出，美國單日增加逾47,576人確診，469多人死亡，累計確診人數增至逾464萬，累計近15.4萬多人病死。

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英國疫情升溫，衛生部8月3日公布，當天新增938個確診病例，是自6月以來第二大單日升幅，該國累計確診個案增至305,623個。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的幕僚長內托（Walter Souza Braga Netto）確診感染新型冠狀病毒，成為內閣第7名染疫的部長。截至8月3日，巴西新增16,641宗確診個案，累計個案逾275萬宗。死亡個案新增561宗，累計個案逾9.4萬宗。

菲律賓8月4日再度採取封城措施，涉及約4分1人口。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）應醫護人員要求，8月2日晚宣布的新防疫限制措施，包括呂宋島上的馬尼拉，以及在它周圍的4個省份。

印度8月3日新增52,972宗確診個案，累計個案達180萬宗。死亡個案新增771宗，累計增至38,135宗。