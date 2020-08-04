蓬佩奧指控中共於美國進行間諜活動

撰文：梁凱怡
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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月3日發文，指控中國共產黨於美國國內進行間諜活動，並試圖針對美國商業領袖和民選官員作出深遠的影響。蓬佩奧表示，將認真對待威脅，保護美國人民。
蓬佩奧發布8月2日接受霍士新聞頻道節目《周日早間期貨》（Sunday Morning Futures）的片段，提到中共試圖削弱美國的民主，並將美國處於危險。他指，總統特朗普（Donald Trump）表明已經受夠，已經下達指引解決問題。
The Chinese Communist Party is running espionage operations inside the United States and attempting deep-influence targeting of American business leaders and elected officials. We’re taking this threat seriously and are going to protect the American people. pic.twitter.com/ZyByAFTeeO— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 3, 2020
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華府指控中國駐侯斯頓總領事館協助進行間諜活動，下令關閉總領事館。北京隨後下令關閉美國駐成都總領事館作為反制。美國聯邦調查局最近起訴多名中國人，指涉嫌簽證詐騙，隱瞞解放軍背景，其中一人一度匿藏中國駐三藩市總領事館，外出就醫期間終被捕。