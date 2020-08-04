蓬佩奧指控中共於美國進行間諜活動

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月3日發文，指控中國共產黨於美國國內進行間諜活動，並試圖針對美國商業領袖和民選官員作出深遠的影響。蓬佩奧表示，將認真對待威脅，保護美國人民。

蓬佩奧發布8月2日接受霍士新聞頻道節目《周日早間期貨》（Sunday Morning Futures）的片段，提到中共試圖削弱美國的民主，並將美國處於危險。他指，總統特朗普（Donald Trump）表明已經受夠，已經下達指引解決問題。

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