逃犯條例｜英報告指港警「違國際法及聯合聲明」　促制裁香港高官

英國國會「跨黨派國會香港小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong）今發表報告，指在去年示威運動中，香港警方「違反國際法和《中英聯合聲明》」。報告表示，「警方侵害醫護人員與人道救援工作者的人權」，認為警方「以不同形式的武力，如恐嚇丶肢體武力丶拘捕等對待他們，令受傷示威者未能得到適當的醫療援助」。 報告建議，英國應針對高級官員，當中包括行政長官林鄭月娥和警務處處長，緊急實施馬格尼茨基形式的制裁。

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今年3月，英國國會跨黨派香港小展開調查，旨在探討香港警隊的行為，與國際人道法及原則、國際人權法及《中英聯合聲明》所訂立的標準和要求有否牴觸。全份長達80頁報告分為多個部份，報告指，小組考量證據後，認為人道救援工作者受到暴力，遠差於國際人道法及原則、國際人權法及《中英聯合聲明》所能接受的對待。

報告表示，所述警員違反《中英聯合聲明》中第3條第5款，即保障港人的權利和自由的標準和要求。報告建議，英國應制裁高級官員，包括行政長官林鄭月娥和警務處處長，亦建議給予港人的保護及英國國民（海外）公民特別移民政策。

APPG不分黨派 按特定範圍搜集證據

據資料，英國全黨派議會團體（APPG）由英國下議院及上議院成員組成，不分黨派，可以為特定範圍搜集證據探討，調查有結論後常用於向政府提供建議。APPG去年11月成立香港小組，關注香港人權狀況，指出按《中英聯合聲明》，英國負有法律、歷史和道義責任，確保香港擁法治及政治自由，於今年1月決定進行一項全面國際調查，研究自去年示威風波以來，香港警察違反人權及人道主義準則的情況。

翻查資料，擔任香港小組副主席的英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool），曾致函英國安格裡亞魯斯金大學檢舉該校校友、本港建制派立法會議員何君堯，大學調查後決定褫奪何君堯的榮譽博士學位。