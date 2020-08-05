【黎巴嫩爆炸】至少100死4000傷　30萬人無家可歸

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，最少100人死亡，4,000人受傷。相信隨搜救工作繼續，死傷人數將增加。暫時未知爆炸起因。總理迪亞卜（Hassan Diab）證實，爆炸發生地點存放大量爆炸品硝酸銨。

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習近平慰問黎巴嫩總統

【20:30】中國國家主席習近平向黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）致慰問電，對遇難者表示深切哀悼，祝願傷者早日康復。奧恩在官員陪同下到港口區視察，承諾盡快展開調查。

一艘郵輪受波及沉沒

【18:50】貝魯特媒體Yasour在8月5日報道，爆炸事故導致停泊在港口的一艘郵輪「東方女王號」沉沒，該船在爆炸後受到嚴重損毀，並有2名船員死亡及7名船員受傷，郵輪公司嘗試拯救船隻但不果，該船最後沉沒。

圖為「東方女王號」（Orient Queen）原貌，該船不幸在黎巴嫩的爆炸事件後沉沒（郵輪官網圖片）

多達30萬人無家可歸

【18:05】貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）表示，爆炸事件造成多達30萬人無家可歸。

【16:40】俄羅斯衛星通訊社引述貝魯特省長表示，在大爆炸後，有10名救援人員遇難。省長又估計，這次事故對貝魯特造成的損失將達到30億至50億美元（232億港元至387億港元）。

【16:02】中國外交部發言人汪文斌8月5日在例行記者會上表示，中方願向黎方積極提供力所能及的幫助。他表示，中方對黎巴嫩發生重大爆炸造成大量人員傷亡事件深感震驚和悲痛，對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

【15:40】聯合國發言人向美國媒體CNBC表示，在這次爆炸中有48名聯合國工作人員及27名家屬受傷。

【15:20】美國駐貝魯特大使館表示，由於有報道指爆炸釋放有毒氣體，故此建議民眾留在室內，並佩戴口罩。

【14:48】路透社8月4日引述英國稱，現時猜測爆炸起因是言之過早。

1名中國公民輕傷

【14:43】新華社8月5日引述中國駐黎巴嫩大使館5日證實，一名中國公民在黎巴嫩首都貝魯特港口區爆炸中受輕傷。使館方面說，傷者是一名在黎中資企業員工，此人被碎玻璃劃傷，已接受救治。

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【13:40】路透社報道，黎巴嫩紅十字會負責人8月5日表示，遇難人數升至100人，預計有更多受害者仍在瓦礫下。

【12:45】菲律賓駐黎巴嫩代辦Ajeet Panemanglor指出，兩名菲律賓公民在爆炸事故中身亡，8名菲律賓公民受傷，並有11名菲律賓人下落不明。

【11:25】澳洲駐貝魯特大使館約有95%的窗戶被炸毀，部分職員被玻璃碎片所傷，沒有人受重傷。韓國駐貝魯特大使館距離爆炸地點約10公里，大樓4樓有兩塊玻璃窗受爆炸影響損壞。

【11:15】日本內閣官房長官菅義偉表示，一名日本公民在貝魯特爆炸中受輕傷。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）則證實，一名澳洲公民在事故中身亡。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國隨時準備盡力提供任何支持，包括那些受影響的英國國民。

圖為黎巴嫩貝魯特8月4日發生大型爆炸後，兩名途人在協助一名傷者。（AP）

【09:50】美國國防部有3名官員向美國有線新聞網絡（CNN）表示，沒有跡象顯示黎巴嫩爆炸是一場襲擊，直言「不知道總統在說什麼」。其中1人指出，若當地情報顯示確實有人或組織進行如此規模的爆炸攻擊，必定會觸動官方增援當地美軍和保護設施財產，但目前未有發生上述情況。

【08:22】美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將為黎巴嫩提供援助，並形容是「可怕的襲擊」。他表示，根據美軍官員所指，看來事件是襲擊而非意外。

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【05:37】安全總局首長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）表示，爆炸可能是由充公得來的高爆炸性物料硝酸銨所引起，而物料正好儲存在港口的倉庫。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）批評有關做法「無法接受」，「這代表這批重達2750噸的硝酸銨已存放倉庫中近6年，但居然沒有採取任何安全措施。」

貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）形容，情況猶如長崎和廣島在二戰末期遭受原爆的情景，並指有最少10名消防員下落不明。

市內醫院很快就不勝負荷，有醫護人員表示，爆炸後醫院湧入大量傷者，堆滿了急症室地板；當局已呼籲民眾緊急捐血，以及尋求外界提供發電機維持醫院照明。