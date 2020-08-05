【黎巴嫩爆炸】出現巨型蘑菇雲等於核爆？　紅色煙霧代表什麼

黎巴嫩首都貝魯特8月4日發生爆炸，最少78人死亡，4,000人受傷。爆炸威力強大，首都以外也感受到，現場一度出現橙紅色蘑菇雲。官員指，事發地點存放大量爆炸物料硝酸銨（ammonium nitrate），相信是爆炸源頭，不過暫時未知實際起因。有爆炸品專家透過目前掌握的影片和資訊，分析今次的爆炸事件。

爆炸引發的蘑菇雲不禁讓人想起廣島和長崎被投下原子彈的一幕。不過即使並非核武，威力強大的爆炸也能造成蘑菇雲。米德爾伯里國際研究學院軍控專家劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，有機會是儲存的軍火起火造成爆炸。

根據現場片段，白色煙雲冒起，伴隨炸裂的砰砰聲響，跟小型軍火例如火箭因為環境熱力被引爆的聲音相似。隨後有火球出現，之後白色球狀的氣體迅速從爆炸地區散開。劉易斯指出，那是衝擊波的壓力導致空氣水份凝結。

Maybe the first #Beirut explosion was fireworks. The second...pic.twitter.com/RPapULgIMi — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) August 4, 2020

爆炸引起的顏色也透露箇中端倪。反恐炸彈處理操作員亨特（Chris Hunter）接受英國天空新聞台（Sky News）訪問指出，爆炸的煙霧一般有兩種顏色：黑色代表能夠引起爆轟的「猛炸藥」，通常用於軍事器械和恐怖份子的汽車炸彈；白色代表只能產生爆燃的「低速炸藥」。

至於今次爆炸煙霧的橙紅顏色，相信則是來自硝酸銨。劉易斯指出，紅色煙霧是點燃銨的跡象，顏色跟化學合成物相符，亦是來自氮氧化物。燃燒硝酸銨產生氮氧化物，產生紅棕色煙霧。亨特也認為，顏色並非來自爆炸本身，而是來自起火。